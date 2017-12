Madagascar: Musique classique - Rahf et Doria célèbrent Noël en récital lyrique

L'autorité malgache rejette l'exploitation de Corsair d'une liaison entre La Réunion et Antananarivo. Il… Plus »

Si l'un est le pianiste par excellence des concerts de classique du midi, le chanteur lyrique est à la tête du chœur Miangaly. D'ailleurs, ce dernier a poussé un peu plus ses études musicales vers le chant soliste avec le ténor Fitah Rasendrahasina et la soprane Natacha Rajemison.

En première partie, Doria Rakotondrazaka donnera un concert de piano et jouera de grands classiques. Entre mozart, Shubert, Chopin, il y aura également du Brahms et du Liszt. En seconde partie, le baryton interprètera des « belcanto » de compositeurs italiens comme Tosti, quelques extraits d'airs d'opéra tel que « Don Giovanni » ou les « Noces de Figaro », sans exclure les chants sacrés contemporains.

La musique classique étant souvent associée à la célébration de la nativité, un récital lyrique se profile à la Fjkm Ambatonakanga. Rahf et Doria Rakotondrazaka formeront un duo ce soir. Le baryton et le pianiste joueront sur la combinaison voix/piano.

Depuis la semaine dernière, les fêtes autour de la nativité s'enchainent. A trois jours de Noël, la musique classique est à l'ordre du jour, plus que jamais. Pour l'occasion, Rhaf et Doria Rakotondrazaka offrent un récital lyrique

