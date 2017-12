Madagascar: Football - Sophie Farafanirina signe à Vauban !

L'autorité malgache rejette l'exploitation de Corsair d'une liaison entre La Réunion et Antananarivo. Il… Plus »

Hargneuse en besogne, la Majungaise de souche ne s'arrêtera pas, on le sait, en si bon chemin. Et avec les gros moyens d'un club professionnel et les atouts d'un bon suivi médical, c'est presque une certitude qu'on entendra parler d'elle dans les mois à venir. Sacrée Sophie !

Reste à espérer qu'elle va réussir à s'adapter dans son nouveau club car entre la canicule d'Antanimasaja de Mahajanga où le thermomètre avoisine le 36°C quasi quotidien et l'hiver strasbourgeois où on vit en plein hiver en moins de 0°C, il n'y a pas vraiment photo.

Canicule et froid hivernal. Le contrat ne sera toutefois validé que si les papiers de Sophie Farafanirina sont au complet notamment l'indispensable bulletin N°3 mais aussi le visa permanent. Si le bulletin N°3 n'est pas un problème, le visa ne devait aussi être un frein à son départ car elle est maintenant en possession d'un contrat de travail en bonne et due forme qui la lie au club de l'AS Pierrots Vauban.

