Madagascar: La Grande famille de l'OMNIS en fête au KR Villa Ambohimangakely

Comme chaque année, les employés de l'OMNIS (Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques) ainsi que leurs familles respectives, ont célébré ensemble les fêtes de fin d'année.

Cette fois, c'était le 20 décembre au KR Villa Ambohimangakely. Organisé par l'AFO (Association des Femmes de l'OMNIS), l'événement a été honoré par le ministre des Mines et du Pétrole, Ying Vah Zafilahy et le DG de l'OMNIS, Rasoanaivo Bonaventure. Comme à l'accoutumé, les plus de 200 enfants ont reçu des cadeaux de noël, d'après la présidente de l'AFO, Voahangy Rakotobe. « Les plus petits ont reçu des jouets et pour les plus grands, nous avons offert des enveloppes pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes les cadeaux qu'ils veulent », a-t-elle noté.

Pour la présidente d'honneur de l'Association, Voahangy Rasoanaivo, qui n'est autre que l'épouse du DG de l'OMNIS, noël est un événement spécial qu'il faut marquer, surtout pour les enfants. « Les employés de l'OMNIS travaillent beaucoup durant toute l'année. Ces agents, ainsi que leurs familles, méritent cet événement festif », a affirmé la présidente d'honneur, Voahangy Rasoanaivo. De leur côté, les enfants de l'OMNIS n'ont cessé de remercier l'AFO pour cette journée divertissante et très plaisante, comme l'a témoigné l'un d'entre eux, Sabrina Nomenjanahary.