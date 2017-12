Madagascar: Clôture du forum à Morondava - Passe d'armes entre les maires et la Trésorerie Générale !

L'autorité malgache rejette l'exploitation de Corsair d'une liaison entre La Réunion et Antananarivo. Il… Plus »

Lourdes procédures. Nonobstant ces petites divergences, les parties sont tombées d'accord sur le fait que les lourdes procédures alourdissent le développement. « Il y a des projets qui durent une année compte tenu des procédures excessives », a souligné le maire de Belo, avant de poursuivre que « l'origine n'est autre que le Trésor Public ». Ce dernier a tout de suite répondu qu'en ce qui concerne le budget communal, « la Trésorerie Générale de Morondava n'intervient qu'au niveau de l'encaissement et du décaissement. Entre ces deux points existe une très longue procédure ». Toujours dans cette optique, le Trésorerie générale de Morondava de réitérer qu'elle travaille toujours dans le respect des normes et du droit positif. En d'autres termes, si les lois font qu'il y ait de la lenteur administrative, la Trésorerie ne peut faire autrement. Par ailleurs, elle vérifie à la loupe - d'après les explications reçues - toutes les pièces nécessaires avant de décaisser telle ou telle somme.

Ce sont les principales difficultés auxquelles font face les maires de la Région Menabe dans leur quotidien. Non seulement, elles torpillent le développement dans son ensemble mais aussi et surtout, elle rend chimérique l'idée d'autonomiser les communes que ce soit administrativement ou financièrement. Lesdits maires de la Région Menabe n'ont pas hésité à exhiber tous ces problèmes, hier, lors de la clôture du forum sur la fiscalité et les finances locales à Morondava ; un forum - rappelons-le - qui rentre dans le cadre de la coopération parlementaire, un projet de la fondation Friedrich Ebert Stiftung (Fes) en partenariat avec le parlement malgache et le gouvernement allemand.

