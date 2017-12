Madagascar: Rencontres économiques - Le GEM toujours à la recherche de la bonne formule de développement

Le GEM se veut être un porteur de la voix des entreprises.

Les membres du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) se rencontrent régulièrement pour discuter de l'évolution de la situation économique de Madagascar.

La dernière rencontre a eu lieu au Colbert mardi dernier. Une occasion pour ce groupement patronal majeur de parler de certains sujets économiques d'actualité.

Inclusion financière. A commencer par les actions de la Banque Centrale de Madagascar pour l'amélioration de la stabilité monétaire. Plus particulièrement les impacts de ces actions sur l'économie en général et l'entrepreneuriat en particulier. Tout en reconnaissant que la Banque Centrale contribue d'une manière significative à l'inclusion financière, à travers les réformes qu'elle est en train d'entreprendre, le GEM estime que les taux d'emprunt doivent faire l'objet d'études plus poussées et d'une surveillance plus rigoureuse.

Le fait est que, même si la banque centrale fixe un taux directeur, les banques primaires elles, ne pratiquent pas nécessairement leur taux d'intérêt en fonction de ce taux directeur. Le GEM propose ainsi à ce qu'il y ait un contrôle plus adapté afin que les banques primaires ne puissent pas pratiquer un taux d'intérêt exorbitant. Selon d'ailleurs le GEM, la pratique d'un taux d'intérêt bien adapté est l'une des conditions essentielles pour que les PME - PMI accèdent plus facilement aux financements bancaires.

Electricité. L'autre sujet évoqué au cours de cette rencontre concerne la compagnie aérienne nationale Air Madagascar. Pour le GEM, les objectifs des nouveaux responsables dans le processus de redressement d'Air Madagascar doivent être clairement définis et faire l'objet de beaucoup plus de transparence. Mais le sujet le plus brûlant discuté au cours de cette rencontre économique du GEM est probablement celui du secteur énergétique.

Parlant notamment de la hausse des tarifs de l'électricité, Noro Andriamamonjiarisoa, la Présidente du GEM d'indiquer que les augmentations des tarifs de l'électricité ont toujours fait l'objet d'une concertation avec l'Office de Régulation de l'Electricité (ORE). « Depuis 15 ans, il a toujours été prévu un tarif industriel pour préserver le secteur productif », a-t-elle précisé.

En ajoutant que tel n'a pas été le cas pour la dernière hausse tarifaire de 15%. Sur ce point, un haut responsable de la Jirama a expliqué que les discussions se font effectivement au niveau de l'Office de Régulation de l'Electricité, seule autorité habilitée à valider tout changement de tarif en électricité. « Il s'agit d'un processus long qui comporte des rencontres avec des représentants du secteur privé », selon toujours ce responsable.