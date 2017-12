Madagascar: Lutte contre la malnutrition - « Seran-tsakafo » à Ambositra

L'autorité malgache rejette l'exploitation de Corsair d'une liaison entre La Réunion et Antananarivo. Il… Plus »

Le chef de région d'Amoron'i Mania, Rakotomanankiafarana Joël quant à lui a mis l'accent sur les efforts consentis dans la région de diversifier les cultures et les productions, comme le projet AROPA, un moyen de lutter contre la hausse du prix du riz à travers un changement de comportement alimentaire. La surproduction de pomme de terre dans la région d'Amoron'i Mania actuellement, emmène l'ORN à organiser prochainement une séance de démonstration culinaire basée essentiellement sur la pomme de terre. Pour terminer cette manifestation en beauté, les mères et enfants fidèles des sites de nutrition communautaire ont été récompensés.

Plateforme. La place d'Antamponivinany a été choisie pour l'occasion. Les messages ont tourné autour du fait qu'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour avoir une alimentation saine et équilibrée. Le temps accordé pour s'occuper de la préparation des repas pour les enfants de moins de 5 ans, suffit amplement à préparer une nutrition saine et équilibrée, avec les moyens que l'on dispose, surtout avec les produits de saison. Les séances de démonstrations culinaires on été suivies de dégustation.

Une plateforme pour parler de l'alimentation en général et de la nutrition/santé des enfants de moins de cinq ans ainsi que des femmes enceintes et des allaitantes en particulier. « Seran-tsakafo » est une manifestation servant de support de communication pour vulgariser des messages en faveur de la lutte contre la malnutrition.

