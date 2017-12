Madagascar: Pop-rock - Kristel perce à l'international

Dans le monde de la musique, tout semble sourire au groupe Kristel. Figurant parmi les rares bassistes féminins malagasy, c'est désormais dans les festivals internationaux que Christelle Ratri se retrouve avec ses complices de scène

Incontestablement, de plus en plus d'artistes s'ouvrent à l'international. Pour Kristel, l'aventure « Libertalia » lui a fabriqué des ailes pour sillonner plusieurs pays. Sur les traces de The Dizzy Brains, la bande ne cesse de faire parler d'elle surtout dans les festivals comme les « transmuciales de Rennes » ou encore au « Mama festival ». Récemment sacrée pépite seconde pépite de l'Afro pépite show par le Rêve africain 2017, Kristel travaille actuellement avec des professionnels de la musique.

Pour la bassiste, sortir est un moyen de contribuer à la promotion de la Grande île. « Madagascar est loin et peu connu au niveau mondial, donc le meilleur moyen est de sortir dans les festivals internationaux. L'idée est de faire connaitre la musique malagasy en tant qu'artiste. Nous essayons de démontrer la musique actuelle malgache » raconte la musicienne.

Telle une lionne, Christelle Ratri, leader du group est connue pour sa fougue et son énergie. Dégageant une aura particulière, elle verse essentiellement dans du pop et du rock, teinté d'électro par-ci par là. Si sa voix un peu rauque dégage un charisme bien propre à elle, sa sensualité et sa candeur se ressentent dans les paroles notamment dans « Izy » qui dévoile une grande amoureuse.

Avec presque cinq ans à côtoyer les grands noms de la musique malagasy en tant que bassiste, Kristel Ratsi a gagné en expérience, en tout cas assez de bagage pour démarrer une carrière de chanteuse. Toujours épaulée par les siens, c'est Andry Sylvano qui tient les baguettes tandis que Benkheli Ratri, est à la guitare.

Selon Gilles Lejamble, directeur du festival Libertalia, « les professionnels ont été unanimes quant à l'émergence du groupe Kristel. Le point suivant reste de séduire les clients potentiels comme les festivaliers et producteurs. »

Ayant grandi dans une famille d'artiste, la musique a toujours été une évidence pour le trio.Le coup de cœur de Christelle Ratri pour Jaco Pastorius, l'a influencé définitivement à faire de la basse. Elle fait partie de la gent féminine que Silo a prit sous ses ailes. Le talent dans le sang, le meilleur des mentors et un bon environnement musical ouvre définitivement des portes. Prochainement, le trio Kristel passera au Kudéta Anosy le 13 janvier.