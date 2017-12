Togo: François Kampatib annonce une phase diplomatique intense pour l'ouverture du dialogue

Et que les soutiens envoient leurs idées aux protagonistes (pouvoir et opposition), "nous allons les défendre".

Et en réponse à ceux qui veulent voir la Coalition des 14 programmer des manifestations sur les jours de fête, M. Kampatib a indiqué, "c'est les gens qui veulent faire capoter les choses qui veulent qu'on marche le 25 Décembre 2017 et le 1er Janvier 2018. Nous respectons les convictions religieuses et nous sommes des humains".

D'après lui, l'opposition entre dans une " phase diplomatique intense pour que le dialogue démarre". Il en appelle donc les populations à ne pas décourager et les réjoignent les 28, 29 et 30 Décembre 2017, pour une nouvelle série de trois marches.

