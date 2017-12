Congo-Kinshasa: Selon Lambert Mende « Violences au Kasaï - Kinshasa n'est ni complice, ni impliqué »

Après sa communication, Lambert Mende s'est livré comme d'habitude jeu des questions et réponses. Invité à dire un mot sur dénonciation selon laquelle le texte de la loi électorale adopté l'Assemblée nationale n'était pas celui discuté et adopté au des ministres, il a dit qu'il s'agit là d'une question dépassée. lors que la matière est adoptée par le parlement, c'est ce dernier s'en approprie.

En fait, le ministre a expliqué comment les deux experts arrivés à Kananga et le processus de leur déplacement de la ville se rendre à Bunkonde, à près de 80 kms, où ils seront tués. On retient qu'ils venaient de Goma par un vol de la Monusco non de Kinshasa.

Ainsi, la nouvelle loi électorale adoptée dernièrement par parlement, le processus électoral et le dossier des violences qu' connues l'espace Grand Kasaï exhumé à la faveur de la dernière de RFI et Reuters, ont constitué les sujets dominants de communication du porte-parole du gouvernement.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.