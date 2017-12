Sénégal: Décès de l'ancien gardien international Massata Diallo

"Certainement, les spectateurs et les adversaires étaient surpris de le voir amorcer cette offensive, nous autres qui le connaissions bien, nous savions ce qu'il faisait", a souligné l'ancien attaquant, selon lequel Diallo fut un footballeur de champ avant d'être un gardien de but.

"On jouait les dernières minutes du match quand il avait pris le ballon de son propre camp pour amorcer l'action qui a mené au but égalisateur", se souvient Yatma Diop, attaquant adverse.

Dakar — L'ancien gardien de but de l'US Gorée et de l'équipe nationale des années 1960, Massata Diallo, est décédé jeudi à l'âge de 79 ans, a-t-on appris vendredi, à Dakar.

