Cote d'Ivoire: CELIOPE - Les opérateurs économiques satisfaits des prestations à 99%

Cette cérémonie de restitution et de promotion des activités de la CELIOPE traduit la volonté du gouvernement d'améliorer les rapports entre l'administration et le secteur privé ».

Dans son adresse, Seydou Traoré, directeur général du budget et des finances a noté que les opérateurs économiques se sont appropriés la CELIOPE, un guichet unique d'informations budgétaires qui leur a été dédié par le gouvernement : « Dans le cadre de sa politique de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques, le gouvernement a créé la CELIOPE pour servir de guichet unique de l'information avec pour outils, les principaux applicatifs tels que le SIGFIP et le SIGMAP, afin de répondre efficacement à l'ensemble des requêtes d'ordre budgétaire des opérateurs économiques.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.