Cote d'Ivoire: Didievi - Cadeaux de noël à gogo et apothéose de la coupe Dominique Ouattara

Le département de Didievi a connu une ambiance de fête chaleureuse et inoubliable le mardi 19 décembre 2017, et le mercredi 20 décembre 2017, à l'occasion de la finale de la troisième édition de la Coupe Dominique Ouattara, doublée de la première édition de Chic Noël.

Démarrée le 8 octobre 2017, la troisième édition de la Coupe Dominique Ouattara a mobilisé 24 établissements scolaires. Le trophée a été remporté par l'équipe du village d'Attekro. Le match de la finale s'est joué le mardi 19 décembre au stade du Lycée de Didievi en présence des autorités administratives.

Des trophées de qualité portant le nom de la Première dame, Dominique Ouattara, ont été remis aux trois premiers. Le meilleur buteur, les arbitres et les commissaires de match, de la compétition ont été également récompensés.

En plus des lauréats de la compétition de football, les élèves lauréats du concours génie en herbe organisé dans les établit du département ont reçu eux aussi des enveloppes.

L'étape des récompenses du concours génie de la Coupe Dominique Ouattara, a été l'occasion d'organiser un arbre de Noël géant et inoubliable au profit des élèves du département.

Des cadeaux ont été distribués à gogo sous les auspices du « Père Noël » venu d'Abidjan, dont la disponibilité et la générosité ont inspiré Kouassi Brice, cadre du département, Président de la Coordination Rhdp qui a organisé cette grande cérémonie à la place de l'indépendance de Didievi.

Depuis 2011, Docteur Kouassi Brice s'est investi de façon inlassable, et surtout sans arrière-pensée aucune dans le développement aussi bien de son village Attekro, que de tout le département de Didievi, avec la bénédiction de son défunt oncle, et des aînés de sa famille , mais aussi des personnalités comme Ahoussou Jeannot Kouadio.

Ce mercredi 20 décembre 2017, ce sont au moins 2000 cadeaux qui ont été mobilisés et entièrement distribués au profit des élèves accompagnés par leurs encadreurs et enseignants .

Des poèmes, des chansons, des vœux à l'occasion de la célébration de Noël ont été dits par les enfants, dans une ambiance festive marquée par les airs d'une fanfare venue d'Abidjan.

Des artistes, et non des moindres ont contribué à donner un cachet particulier à cette célébration de Noël qui s'est étendue cette année, à tout le département, alors que durant les dernières années, la célébration était plus modeste et limitée au village d'Attekro.

Ces artistes sont Anselme Semi, Maréchal Dj, Béni Blessed, LUNIC, fils de Koffikro situé dans le département de Didievi, et surtout Serges Beynaud qui a fait sensation avec ses danseuses, Zora et Fallone au court d'un mini concert d'une trentaine de minutes.

Parrain de la cérémonie de récompense et de l'événement Chic Noël, Diaby Lanciné, DG du Fonds d'entretien routier, également Secrétaire général adjoint du Rdr, chargé des relations avec les élus, a dit sa joie d'être à Didievi, le fief du Premier ministre Ahoussou Jeannot retenu à Yamoussoukro pour le conseil des ministres, et la rencontre entre le chef de l'État et la chambre des rois et chefs traditionnels.

Le maire de Samatiguila accompagné d'une délégation comprenant le député de Bondoukou et DG du fonds de Garantie Automobile, Maizan Koffi Noël, le député de Kong Karim Diomandé, le départemental Rdr du Plateau Doh Isaac, a salué la mobilisation des populations de Didievi. Il a invité à l'union et à la solidarité.

Il a plaidé auprès des chefs traditionnels et religieux pour qu'ils utilisent leur pouvoir et audience, en faveur du renforcement de la cohésion entre les communautés, et de la paix dans le paix.Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le parrain a fait un don de deux millions Fcfa.

S'agissant des préoccupations relatives au bitumage des routes et rues dans le département, il a rappelé ce qui est déjà fait, et demandé aux populations de rester soudées derrière leurs cadres notamment Docteur Kouassi Brice pour le suivi des choses.

Mme le Secrétaire général de la Préfecture, représentant le Préfet de Didievi, les différents sous-préfets du département, le député de Didievi, et plusieurs amis, proches et collaborateurs de Kouassi Brice, ainsi que les membres de la coordination Rhdp de Didievi, ont activement contribué à donner un éclat tout particulier à cette édition 2017 de Chic Noël, proposée par Chic Event.