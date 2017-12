Mali: Dette intérieure malienne - «Sur 80 milliards de FCFA, 50 milliards ont été payés par l'Etat», selon le ministre Dr. Boubou Cissé

Cette affirmation a été faite par le ministre de l'Economie et des Finances, lors des débats sur l'adoption du projet de loi de finances 2018(PLF) à l'Assemblée nationale.

Face aux députés, Dr. Boubou Cissé a clairement exprimé la volonté de l'Etat pour avoir accordé plus de crédit à la dette intérieure. Contrairement à certains observateurs et fournisseurs qui ne cessent de dénoncer « la mauvaise foi des autorités en charge de ce dossier.

Selon le ministre de l'Economie et des Finances, l'Etat maîtrise bien le règlement de la dette intérieure. Dr. Boubou Cissé a fait savoir qu'un bureau d'étude a fait son travail et il en est sorti 80 milliards de FCFA sur lesquels 50 milliards ont été payés par l'Etat. Le reste, dit-il, qui n'est pas payé n'est bâti sur aucune pièce justificative. « Il y aura des sanctions du coté des agents de l'Etat et du coté des fournisseurs concernant le faux et usage de faux dans le dossier de la dette intérieure », martèle le ministre de l'Economie et des Finances.

Selon lui, l'Etat devait rembourser des dettes justifiées et vérifiées par un cabinet d'audit désigné et les procédures de remboursement ont commencé. Mais il se trouve que les pièces justificatives qu'il faut pour prétendre font défaut chez certains fournisseurs.

Aussi, il déplore l'inexistence de certaines de ces dettes qu'il juge fictives sans documents fiables. « Certains ont même fourni des faux documents pour se faire de l'argent simplement », argue-t-il.

Pour Dr. Boubou Cissé, c'est purement et simplement de la fraude car ils n'ont pas fait le travail et prétendre arnaquer l'Etat. « Ils ont fabriqué de fausses pièces dont les bons de commandes et des attestations de service fait et des faux contrats pour se faire payer. Ce qui a été décelé par le cabinet d'audit et mis dans un rapport », affirme-t-il.