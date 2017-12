Mali: Communiqué conjoint à l'issue de la visite de travail et d'amitié de l'Emir de l'Etat du Qatar dans le pays

A l'invitation de Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République, Chef de l'Etat du Mali, Son Altesse Royale Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir de l'Etat du Qatar, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite de travail et d'amitié en République du Mali, le 21 décembre 2017.

2- Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié fraternelles et de fructueuse coopération qui existent si heureusement entre les deux pays et vise à les consolider davantage.

3- Les deux Chefs d'Etats ont eu des entretiens en tête-à-tête, élargis par la suite aux deux délégations.

4- Ces entretiens qui se sont déroulés dans une atmosphère empreinte d'amitié, de fraternité et de compréhension mutuelle et ont permis aux deux Parties de procéder à un large échange de vues sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions internationales.

5- Au plan bilatéral, les deux Parties se sont félicitées de l'évolution positive des liens d'amitié et de coopération entre le Mali et le Qatar sous l'impulsion des deux Chefs d'Etat. A cet égard, elles ont exprimé leur satisfaction sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des résultats issus des visites que le Président de la République du Mali, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, a effectuées au Qatar respectivement en 2014 et en 2017.

6- Au plan politique, la Partie qatarie a salué l'ouverture de l'Ambassade du Mali à Doha en 2016 ; la Partie malienne a remercié les autorités qataries pour leur assistance généreuse à cette mission diplomatique et a salué l'ouverture très prochaine de l'Ambassade du Qatar à Bamako.

7- Les deux Chefs d'Etat ont décidé de l'attribution réciproque de parcelles en faveur de leur ambassade respective dans l'un et l'autre pays.

8- Le Président Ibrahim Boubacar Keita a informé son hôte de l'évolution de la situation politique, sécuritaire et socio-économique au Mali. Il s'est appesanti sur les progrès réalisés dans le cadre du processus de mise en œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, et la lutte contre le terrorisme dans le cadre du G5 Sahel.

9- Son Altesse l'Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani a réitéré le soutien du Qatar et sa totale disponibilité à accompagner le Mali dans ses efforts de consolidation de la paix et de la stabilité ainsi que du renforcement de la résilience et de reconstruction post crise.

10 -Les deux Parties ont procédé à la signature des accords de coopération suivants :

- Accord de coopération dans les domaines de l'activité physique et du sport entre le Gouvernement de la République du Mali et le Gouvernement de l'Etat du Qatar ;

- Protocole d'Accord entre le Fonds de développement de Qatar (QFFD) et la République du Mali pour le financement du Projet d'appui à l'enseignement fondamental.

11- Au plan international, les deux Parties ont condamné le terrorisme sous toutes ses formes comme la plus grande menace à la paix et à la stabilité dans le monde. Elles ont convenu de coopérer étroitement et prioritairement au plan bilatéral, régional et international pour faire face à cette menace.

12-Dans cette perspective, le Président Ibrahim Boubacar Keita a informé son hôte de la situation au Mali et dans le Sahel, en soulignant les efforts régionaux entrepris par le Mali dans cadre du G5 Sahel.

13- Concernant la crise diplomatique du Golfe, l'Etat du Qatar se félicite de la position du Mali appelant à la résolution de cette crise par le dialogue.

14- Le Président de la République du Mali et l'Emir du Qatar, tout en rappelant les résolutions du Sommet extraordinaire de l'OCI (Istanbul, Turquie, le 13 décembre 2017), ont exprimé leur préoccupation suite à la décision américaine de reconnaitre Jérusalem comme capitale d'Israël et les conséquences que cette décision pourrait engendrer. Les deux Parties ont souligné que cette décision ne contribue pas à la recherche de solution pacifique à la question palestinienne, conformément aux pertinentes résolutions des Nations Unies.

15-Au terme de sa visite au Mali, Son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir de l'Etat du Qatar a exprimé ses vifs remerciements à Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la République du Mali, pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Il lui a adressé une invitation à effectuer une visite officielle au Qatar, à une date à sa convenance. L'invitation a été acceptée avec plaisir, et la date en sera fixée par voie diplomatique.