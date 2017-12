Congo-Kinshasa: Lettre au personnel à l'occasion de la fin de l'année

document

Chers collègues,

Voilà bientôt un an que j'ai pris mes fonctions et je tenais à vous faire part de ma profonde gratitude pour votre accueil chaleureux, votre dévouement et l'esprit d'ouverture avec lequel vous accueillez le changement dans notre Organisation.

L'année écoulée a vu une succession ininterrompue de crises mondiales et l'Organisation des Nations Unies a joué un rôle central pour trouver des solutions dans tous ses domaines d'action, pour la paix, le développement durable, les droits de l'homme et l'aide humanitaire.

Je voudrais tout d'abord souligner les sacrifices exceptionnels que les soldats de la paix des Nations Unies ont consentis en 2017 et rendre hommage à tous ceux qui sont tombés. Leurs familles et leurs amis sont dans toutes nos pensées. Je suis en train de prendre des mesures pour garantir que tout soit fait pour protéger tous ceux qui servent sous le drapeau des Nations Unies.

Poursuivant sur la lancée de mon prédécesseur, nous avons accompli en 2017 des progrès notables pour rallier des soutiens à l'action climatique dans le monde entier, mais il reste encore beaucoup à faire. D'après les projections disponibles, les émissions de dioxyde de carbone ont augmenté en 2017, après une période de stagnation de trois ans, et les concentrations de CO2 dans l'atmosphère sont plus élevées qu'elles ne l'ont jamais été en 800 000 ans. Il faudra faire preuve de davantage d'ambition pour protéger l'humanité et la planète.

Les organisations humanitaires et leurs partenaires ont réussi à enrayer la famine au Yémen, au Soudan du Sud, en Somalie et au Nigéria, mais la menace est toujours là et nous devons redoubler d'efforts. Pour mener une action humanitaire plus efficace, il faudra encore resserrer la collaboration avec les organismes de développement. De même, pour appliquer le Programme de développement durable à l'horizon 2030, il sera essentiel de répondre aux besoins, de gérer les risques et de mettre fin aux crises prolongées ou récurrentes. La promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes fait partie intégrante de ces efforts, et de tout notre travail.

J'ai évoqué à maintes reprises les conditions épouvantables dans lesquelles doivent vivre de nombreux migrants et réfugiés, notamment la traite d'êtres humains, qui est un véritable affront à l'humanité. L'absence de stratégie mondiale a des conséquences extrêmement graves sur des millions de migrants en chemin, qui se voient privés des protections les plus élémentaires. Les pacte