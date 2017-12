Ile Maurice: Reconnu coupable de possession de gandia - «J'ai changé de vie», dit Veer Luchoomun

Il dit être un nouvel homme. «J'ai changé de vie», clame Veer Luchoomun. Une transformation survenue après son arrestation, en 2011, pour possession de cannabis.

Veer Luchoomun, qui est le frère de la députée Sandhya Boygah et le neveu de la ministre de l'Éducation Leela Devi Dookun-Luchoomun, a été reconnu coupable par la cour intermédiaire, le vendredi 8 décembre. Il faisait l'objet d'une accusation de possession de cannabis avec l'intention de le distribuer. Et ce vendredi 22 décembre, a eu lieu le réquisitoire.

Me Rama Valayden, assisté de Mes Neil Pillay, Steven Sauhoboa et Anoup Goodary, a appelé Veer Luchoomun, son client, à la barre. Ce directeur de compagnie a indiqué qu'il est père de deux enfants et qu'il a sa mère, une sexagénaire, ainsi que son épouse à sa charge.

Reconnaissant avoir été condamné en 2008 pour trafic de drogue, Veer Luchoomun explique que suivant sa seconde arrestation trois ans après, il a tourné la page. Une «nouvelle vie» qu'il doit à ses enfants. Ces derniers, raconte-t-il, lui ont fait des reproches, lui disant qu'« il a fait honte à la famille».

Pris de remords devant la souffrance et le déshonneur qu'il a apportés à ses proches, l'homme raconte qu'il a alors consulté un psychologue. «Depuis ma dernière arrestation, je n'ai plus touché à la drogue, voire au cannabis, ni n'ai-je fait l'objet d'une fouille de la police», a-t-il ajouté.

De son côté, Me Rama Valayden a présenté un long réquisitoire devant le magistrat Raj Seebaluck. Il a demandé à la Cour de ne pas prendre en considération le casier judiciaire du son client, car cela fait six ans que ce dernier n'a plus touché à la drogue. «The sentencing will have a domino effect on his life and family», a souligné l'homme de loi. En outre, il a fait remarquer que la valeur de la drogue saisie sur son client, soit Rs 4 800, «is nothing compared to the shame».

Et à une question de Me Rama Valayden, Veer Luchoomun, qui avait été arrêté à l'âge de 26 ans, affirme qu'il emploie une cinquantaine de personnes et qu'en son absence, sa compagnie ne peut fonctionner. «C'est moi seul qui maîtrise les technicités des machines dans ma compagnie. Ces cinquante employés dépendent de moi.»

Devant ces faits, Me Rama Valayden a demandé à la cour intermédiaire d'imposer à son client une amende et non une peine d'emprisonnement. D'autant que Veer Luchoomun a présenté ses excuses à la Cour.

Le magistrat Raj Seebaluck prononcera sa sentence le 12 janvier 2018.