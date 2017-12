Ile Maurice: Alan Ganoo - «Xavier Duval n'a pas démérité en tant que leader de l'opposition»

S'il s'est montré plutôt élogieux envers le PTr, en revanche, Alan Ganoo n'a pas été aussi magnanime à l'égard du MMM. Selon lui, le parti mauve «pé glisé ek afébli dépwi éleksion 2014». Et le président du MP pense avoir sa petite idée sur le pourquoi d'une telle situation. Il cite, entre autres, «la molesse» et «le manque de tonus» du MMM vis-à-vis du gouvernement et du PTr. «Le soutien du gouvernement au MMM leur a fait encore plus de tort.»

«Nous félicitons le PTr pour sa victoire (NdlR, à la partielle au n°18)», a déclaré le président du MP. Avant d'ajouter que ladite victoire s'explique par la «personnalité d'Arvin Boolell» et la «forte mobilisation». Au dire d'Alan Ganoo, «le vote en faveur du PTr a été un vote sanction et un vote anti-gouvernement».

Une alliance Mouvement patriotique (MP)-Parti travailliste (PTr) serait-elle in the pipeline ? Ce qui est sûr, c'est que lors de sa conférence de presse, ce vendredi 22 décembre, Alan Ganoo s'est montré critique envers le Mouvement militant mauricien (MMM) mais pas du tout envers les Rouges...

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.