Burkina Faso: Construction d'un centre de cancérologie au district sanitaire de Bogodogo - Le Qatar donne 14 millions de dollars

Visite au cours de laquelle l'Emir et son hôte ont assisté à un match de football et à l'inauguration d'un stade de football, selon ses mots.

L'Emir du Qatar est dans une tournée sous-régionale depuis le 20 décembre où il était à Dakar au Sénégal, et le 21 au Mali d'où il est parti pour se rendre au Burkina avec sa suite, nous a-t-il indiqué, précisant qu'après le Burkina, l'Emir devait se rendre en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Ghana.

Il y a un mois, a-t-il confié, les ministres de la Santé de l'espace UEMOA ont mis en évidence la gravité de la situation du cancer et ont réclamé la mutualisation des moyens existants et l'augmentation des moyens de prise en charge de la maladie.

L'Emir du Qatar, Tamin Ben Hamad Al-Thani, est arrivé au Burkina dans l'après-midi du 21 décembre 2017, accompagné d'une forte délégation. Reçu au Salon d'honneur de l'Aéroport par le Président Roch Marc Christian Kaboré et des membres du gouvernement à sa descente d'avion, l'Emir et sa suite ont été conduits à Kosyam où des échanges ont eu lieu entre les deux chefs d'Etat, l'Emir et le Président du Faso. Un accord de don de 14 millions de dollars a été signé entre les deux pays à la fin de la visite.

