Comores: Le ras-le-bol du staff technique de la sélection Comorienne

COMMUNIQUE : Suite au non respect des engagements financiers de l'Etat en vers l'Equipe Nationale des Comores, l'ensemble du staff et joueurs se retirent de toute activité lié à cette dernière tant qu'il n'y ait pas respect des engagements et une garantie pour les échéances avenir.

« En plus de cet épisode avec l gouvernement, nous sommes toujours en attente des rémunérations du staff, des primes des joueurs et des remboursements des frais de déplacement que nous avons engagé pour assurer notre déplacement en Tunisie, en octobre 2017, dans le cadre du match contre la Mauritanie« , lit-on dans le communiqué.

Dans un communiqué par le manager général, le capitaine et le directeur sportif, ces derniers dénoncent le non respect des engagements financiers de l'Etat envers l'Equipe Nationale des Comores. Les derniers faits se rapportent notamment à l'organisation du match amical contre Madagascar en novembre dernier où l'Etat n'a pas tenu ses engagements.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.