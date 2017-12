Ghana: Aiteo CAF Awards 2017 - Tous les Ballons d'Or invités à Accra

Cette année, c'est l'Egyptien Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Aubameyang qui sont en lice pour le « Joueur africain de l'année » tandis que la nigériane Asisat Oshoala, la Camerounais Gabrielle Onguene et la Sud-africaine Chrestina Kgatlana se battent pour celle de « Joueuse de l'année ».

A côté, on devrait retrouver le Libérian George Weah, le Marocain Mustapha Hadji, le Malien Frederic Kanoute, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le Togolais Emmanuel Adebayor.

D'Abedi Pelé premier lauréat du Ballon d'or africain depuis la prise en main par la CAF à Ryad Mahrez (vainqueur en 2016), le tapis rouge devrait scintiller. Son également attendus, les Nigérians Emmanuel Amuneke, Nwankwo Kanu et Victor Ikpeba, le quadruple vainqueur Samuel Eto'o Fils et son compatriote Patrick Mboma, également quatre fois vainqueur Yaya Toure, Didier Drogba et le Sénégalais El Hadji Diouf.

