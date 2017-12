Egypte/Gabon: Aubameyang, Salah, Mané Keita - Parmi les 100 meilleurs joueurs en 2017

Ils ont brillé en 2017 et pourraient marquer 2018 de leurs empreintes : voici huit sportifs africains à… Plus »

Fruit du travail d'un panel de 169 journalistes, entraineurs et anciens joueurs ont Ronaldo et Hernan Crespo de 63 pays, ce classement consacre l'Argentin Lionel Messi qui devance le Portugais Cristiano Ronaldo. Le Brésilien Neymar monte sur le podium tandis que le Belge Kevin de Bruyne et l'Anglais Harry Kane complètent le top 5.

Le tabloïd anglais The Guardian a dévoilé vendredi son classement des 100 meilleurs joueurs de l'année avec 4 Africains. Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah, Sadio Mané et Naby Keita y figurent loin derrière le numéro 1: Lionel Messi.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.