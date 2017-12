Tunisie: Développer les applications mobiles

Lors d'une conférence de presse tenue, récemment, au Centre d'innovation du Technopôle El Ghazala sur le thème « mode de payement en ligne », les représentants de la Conect ont traité la charte de l'entreprise citoyenne pour construire une Tunisie plus forte, plus grande et plus juste envers ses citoyens. L'objectif étant d'impliquer davantage les entreprises dans une démarche réfléchie aboutissant à un véritable progrès social. Ce challenge ne peut réussir qu'à la faveur d'une action commune en faveur de l'intérêt général aux dépens des intérêts particuliers, et ce, en partageant des valeurs communes.

M. Moez Chakchouk, président-directeur général de la Poste tunisienne, a déclaré que « la Poste a initié un plan stratégique très promoteur pour le développement du e-commerce sur toute la chaîne commerciale. Le payement électronique exige de déployer des moyens électroniques performants et, notamment, les applications mobiles. La carte de paiement et via le mobile constitue un moyen adéquat pour régler ses achats à distance».

Pour un plan stratégique

Aujourd'hui, la Poste a réalisé ce service qui devrait être développé davantage. D'où la nécessité de mettre en place un plan stratégique visant à favoriser le paiement en ligne. A noter qu'à travers cette rencontre, le Groupement professionnel des entreprises d'innovation technologique, relevant de la Conect, cherche à promouvoir un réseau de promotion de l'innovation privilégiant la complémentarité entre les différents modes de paiement. De son côté, M. Khaled Bettaïeb, directeur général de la monétique tunisienne (qui est l'ensemble des technologies mises en œuvre pour l'utilisation des cartes bancaires), a indiqué que les nouveaux modes de paiement en ligne permettent les échanges d'argent de manière dématérialisée, soulignant que « cet événement a pour un but de favoriser plusieurs possibilités de payement en ligne.

L'exposé, qu'on a commencé à faire, entre dans le cadre de l'amélioration de l'aspect de communication. Une mission fondamentale est réalisée par le Groupement et qui consiste à défendre les intérêts de ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des différents partenaires, et la promotion de l'entreprise et de l'initiative privée afin d'enrichir et de développer le tissu économique et social du pays. On s'engage à réaliser une mission citoyenne à travers l'entretien des canaux de communication privilégiés avec les autorités publiques».

Un espace de coordination

Le Groupement fait la promotion non seulement des compétences de ses adhérents, mais aussi de leurs produits innovants, Il oriente ses activités vers la promotion de l'innovation mais compte consacrer également le temps nécessaire pour soutenir et accompagner les structures à caractère académique dans leur démarche vers l'innovation.

Dans ce sens, le GP Intech de la Conect compte constituer un espace de coordination entre le milieu académique et le milieu d'affaires dans la spécialité en question en vue de répondre aux besoins socioéconomiques réels. Pour assurer la promotion de ses services, le Groupement compte non seulement être présent aux différentes manifestations nationales et internationales, mais aussi organiser tout au long de l'année des rencontres et des visites en animant des débats, des tables rondes pour tirer profit des regards croisés des différents acteurs.

Etre membre du GP Intech, c'est faire partie d'un réseau de professionnels qualifiés et dynamiques sur la base de la solidarité !