Tunisie: Le gouvernorat de Tunis à pied d'œuvre

Rien qu'hier, les agents relevant du gouvernorat et de ses différents services de contrôle, notamment municipaux, ont dévoilé un ensemble de dépôts, de coins et d'importantes quantités de marchandises de contrebande et autres matériaux utilisés pour installer des étalages.

Ces étalages anarchiques qui, depuis l'avènement de la révolution, ont envahi les ruelles et les artères de la capitale, notamment du côté de Bab El Jazira, Bab El Fellah, Place Barcelone et autres places et rues donnant sur l'avenue Bourguiba et Bab B'har.

Saisie de quantités importantes de marchandises

Du côté du gouvernorat de Tunis, les responsables de ces campagnes périodiques de contrôle assurent que ces efforts se poursuivront et que les agents mobilisés restent en alerte, et ce, dans le but de contrer toute tentative de retour de ces étalages. Jusque-là, l'on a effectué 106 opérations de destruction, de fermeture et d'élimination concernant 377 points d'étalages anarchiques.

Aussi, on a procédé à la saisie de marchandises d'un volume équivalent à la charge de 41 camions poids lourd, et on a enregistré quelque 1.728 opérations de saisie de différentes catégories de marchandises.

Cette campagne, qui a été déclenchée l'été dernier, a été un franc succès et a été énormément appréciée par les citoyens et les habitants du centre-ville de Tunis.

Des efforts qu'on ne peut que saluer après ce retour à la normale du centre-ville, loin des images d'anarchie et d'ordures qui couvraient trottoirs et rues à Tunis. Finalement, la capitale reprend son espace.