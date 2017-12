Tunisie: A la recherche d'une identité de jeu

Bref, la JSK a besoin du soutien des dirigeants et des supporters pour dépasser la période de doute qui se rallonge depuis le début de la saison à cause des soucis budgétaires et l'indiscipline des joueurs.

La rencontre s'est soldée sur une victoire aghlabide (7-2). Le staff technique a lancé les jeunes Hleli et Mannai pour s'intégrer avec les seniors. Le coach aghlabide a exprimé sa satisfaction du rendement des joueurs malgré les absences. Il explique: «Nous sommes contents du rendement des éléments lancés malgré leur manque d'expérience avec les seniors. Nos jeunes ont affiché une harmonie avec leurs camarades. Nos protégés ont besoin de garder le rythme des rencontres. C'est important notamment pour les éléments absents depuis quelques semaines pour blessures. Nous espérons que les joueurs afficheront un rendement probant face au SG. Personnellement, je table sur cet état d'esprit pour amener mes joueurs à bien négocier les prochaines rencontres, à se donner à fond et à fournir la meilleure prestation possible.»

