Tunisie: Nida Tounès se cherche un nouveau centre de gravité

De par ces propos, suivis de diverses déclarations, il semble clair que la direction officielle de Nida Tounès impute la défaite subie par son candidat lors des législatives partielles d'Allemagne à un manque d'appui, voire une «trahison», de la part des électeurs nahdhaouis.

Un scénario somme toute attendu puisque déjà vécu lors de la présidentielle, lorsque Rached Ghannouchi avait annoncé son appui total au candidat Béji Caïd Essebsi, alors que les voix de ses bases sont allées à Moncef Marzouki. Celui-là même qui a déclaré son soutien au candidat victorieux en Allemagne.

Depuis, déclarations et contre-déclarations se sont succédé entre Ennahdha, qui déclare tenir à l'alliance avec Nida, et ce dernier qui ne veut plus en entendre parler et se souvient brusquement des profondes divergences qui les séparent.

Tout à coup, nous voilà revenus trois ans en arrière, lorsque BCE appelait les électeurs à choisir chacun son camp. L'objectif étant de rééquilibrer l'échiquier politique et d'encercler «l'islam politique».

Nida Tounès reviendrait-il à ses principes et valeurs originels ? Pourquoi pas, même si c'est au détour d'une défaite humiliante. Reste que l'état-major et les porte-voix sont en nette discordance, mettant en avant, à l'image de Borhène Bsaïes et Abdelaziz Kotti, les personnages ayant animé la fuite en avant de HCE.

Après les mille manœuvres ayant mené à la dispersion des cadres et des bases du parti, après la milice lâchée sur les membres du bureau exécutif à Hammamet, après le «congrès» sélectif de Sousse puis les rapports fusionnels avec Ennahdha, avec tous les bruits qui courent sur des liens entre des députés et Chafik Jarraya... Voici que l'on veut du neuf avec du vieux. Impossible ! On est allé trop loin. Il est nécessaire de voir de nouvelles têtes monter au créneau, avec une sincérité crédible et une enthousiaste volonté de réforme efficace et propre. Mais cela ne doit pas mettre en cause l'action du gouvernement, mais, pourquoi pas, le consolider par une approche contractuelle au service de la patrie. Qui en a bien besoin !