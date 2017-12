Tunisie: Sous le signe de l'inclusion et de la solidarité

Ecrivain, pédagogue, conférencier et acteur du dialogue interreligieux, le cheikh Ben Tounès parcourt le monde pour transmettre l'enseignement traditionnel du soufisme.

Guide spirituel de la confrérie soufie Alawiyya et homme de médiation et d'action, il s'est engagé très tôt dans des actions culturelles et sociales, particulièrement en France et en Algérie. Fondateur et président d'honneur de l'Association AISA (Association internationale Soufie Alawiyya), il a lancé le projet de cette journée depuis de longues années, l'a porté, et déployé toute son énergie pour le faire aboutir.

« Nous sommes particulièrement heureux et reconnaissants d'avoir pu réunir par consensus l'ensemble des Etats de la planète autour de cette idée de vivre ensemble en paix... Il s'agit maintenant de concrétiser cette idée sur le terrain en vue de rapprocher les humains en quête de paix »

L'Assemblée générale des Nations unies proclamait le 16 mai Journée internationale du vivre ensemble en paix, et souhaite mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité.

Unis dans la différence, et dans la diversité, dans le respect des cultures et des particularités, incitant au pardon et à la compassion, sont les maîtres mots de cette charte des Nations unies

A cela, Cheikh Khaled Ben Tounès répondait par un appel :

« Je m'adresse à cette humanité dont chacun de vous est dépositaire et vous demande avec humilité de faire de cette Journée internationale du vivre ensemble un rappel à la précieuse et impérieuse réconciliation de la famille humaine »