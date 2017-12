Cote d'Ivoire: Ecole militaire préparatoire technique de Bingerville - La 78ème promotion présentée au drapeau

Cette cérémonie festive ponctuée par des mouvements gymniques et démonstrations d'arts martiaux qui a débuté par les honneurs militaires rendus au ministre d'état, a pris fin par un défilé pédestre des encadreurs militaires et des enfants de troupe. Et ce, sous le commandement du capitaine Tétéhi Gérard, commandant la division élèves à l'Empt.

Heureux et reconnaissant de compter à cette cérémonie toute sa hiérarchie dont Hamed Bakayoko ministre d'état, ministre de la défense et le désormais général de corps d'armée Touré Sékou chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, le lieutenant-colonel Hervé Tchoumé chef de corps à l'Empt leur a exprimé son infinie gratitude pour cette sollicitude.

Trois mois après leur admission dans cette prestigieuse institution, après un concours très sélectif, les 134 nouveaux pensionnaires comptant 120 ivoiriens dont 35 jeunes filles et 14 étrangers issus de sept pays frères africains ont en chœur, prêté le serment de porter avec honneur et fidélité les insignes de l'Empt.

