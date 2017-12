Tunisie: Plaisir garanti

Comme, déjà, suggéré dans le synopsis et dans la bande annonce, ce nouvel épisode signe un retour passionné de la saga intergalactique créée par George Lucas il y a 40 ans : les héros du «Réveil de la force» (Réalisé en 2015) rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé

Il s'agit du huitième épisode de la franchise Star Wars en termes de chronologie, et du troisième long métrage produit par Lucasfilm depuis son rachat par The Walt Disney Company en 2012. Écrit et réalisé par Rian Johnson et interprété par les acteurs de la nouvelle trilogie, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac et Adam Driver ainsi que par Mark Hamill et Carrie Fisher reprenant les rôles de Luke Skywalker et de sa sœur jumelle Leia Organa, le film fait directement suite au septième épisode. Il est le premier à reprendre là où l'épisode précédent s'est terminé, les autres épisodes étant habituellement espacés de plusieurs années.

Derrière la caméra, le réalisateur Rian Johnson nous embarque en pleine bataille galactique : les vaisseaux de la République attaquent la flotte du Premier Ordre. Pour gagner cette guerre des étoiles, il faudra convaincre Luke Skywalker de sortir de sa retraite monastique (L'acteur Mark Hamill reprend ici le rôle de sa vie au grand plaisir des fans de la saga), ou alors le terrible Snoke et son apprenti, Kylo Ren, écraseront définitivement la Résistance et sa figure de proue, Leia, princesse devenue générale.

Le plaisir est instantané et, d'emblée dès la première séquence, l'on devine que l'on est face à un vrai film de guerre, avec pour ingrédients une passion débordante et un spectacle bien orchestré. Le réalisateur qui signe le film le plus long de toute la série des Star Wars (Plus de 2h30) revient aux grands fondamentaux de la saga : la lutte de la lumière contre les ténèbres, les guerres pour le pouvoir, les manipulations, etc., nous délecte visuellement avec d'impressionnants effets spéciaux et des créatures tout aussi bluffantes, tout en mettant, surtout, l'accent sur le drame familial qui est au centre de cet épisode. A voir !