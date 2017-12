Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer - Banque Atlantique soutient les efforts du Ministère en chagre de la Santé

En Côte d'Ivoire, plus de 12 000 nouveaux cas de cancer dont 80% de diagnostics tardifs sont dénombrés par an avec un taux de mortalité estimé à 68%. Quant au cancer du sein, environ 1 223 femmes en meurent chaque année et près de 2 248 nouveaux cas sont diagnostiqués.

Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc a décidé d'appuyer le combat méné par le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique dans le cadre de la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire.A cet effet, le jeudi 21 décembre, MM. Arsène COULIBALY et Raoul Konan KOUADIO,respectivement Directeur Général de Banque Atlantique et Directeur de Cabinet de la Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique ont procédé à la signature d'une convention de partenariat lors d'une cérémonie organisée par la banque.Elle a enregistré la présence des médias et des collaborateurs des deux structures.

Ce partenariat prend en compte le renforcememnt du financement des actions de sensibilisation, de suivi et de dépistage des cancers. Il porte également sur l'équipement de deux centres de traitement des lésions précancéreuses larges.Tout comme le renforcement des capacités de 50 médecins intervenant sur ces sites, en vue du dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. ces deux pathologies constituent respectivement 34 et 31% des cas de cancers en Côte d'Ivoire.

Considérant la lutte contre les cancers comme un enjeu majeur de santé publique, cet accompagnement de Banque Atlantique permettra au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique d'amplifier ses actions et limiter l'étendue et l'envergure des différents types de cancers en Côte d'Ivoire et leur impact socio-économique.

« En Côte d'Ivoire, Banque Atlantique intervient régulièrement dans le domaine de l'Entreprenariat notamment le financement de projets de Jeunes et de Femmes entrepreneures. La banque a décidé d'investir également dans le domaine du social. Particulièrement dans le secteur de la santé en s'impliquant dans la lutte contre le cancer( une priorité de santé publique). Nous souhaitons contribuer à notre manière à la réduction de la mortalité cancéreuse et améliorer ainsi la qualité de vie des populations visées, particulièrement les personnes les plus démunies » a déclaré Arsène COULIBALY, DG de Banque Atlantique.

De même, M. Raoul Konan KOUADIO, Directeur de Cabinet de la Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, n'a pas manqué de saluer cette collaboration. « Je salue la signature de cette convention de partenariat entre l'Etat et Banque Atlantique, dont la mise en œuvre va permettre, non seulement, d'améliorer le plateau technique pour la prise en charge des lésions précancéreuses, mais aussi, de renforcer la compétence du personnel soignant au moment où la Côte d'Ivoire, pour la prise en charge des femmes atteintes de cette pathologie, vient tout juste de se doter d'un atout majeur, le Centre d'Oncologie et de Radiothérapie ».

En Côte d'Ivoire, plus de 12 000 nouveaux cas de cancer dont 80% de diagnostics tardifs sont dénombrés par an avec un taux de mortalité estimé à 68%. Quant au cancer du sein, environ 1 223 femmes en meurent chaque année et près de 2 248 nouveaux cas sont diagnostiqués.

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Elle est présente dans les huit pays de cet espace(Bénin, Burkinan Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Niger, Togo).