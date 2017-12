Tunisie: Des raisons d'espérer

Engagements financiers tenus

Jusqu'à présent, joueurs, responsables et la majorité des supporters sont unanimes sur une chose : la prestation de l'équipe s'est améliorée avec Sellimi, malgré les résultats négatifs. Plus on avance dans le temps plus le rendement de Boufalgha et ses coéquipiers devient meilleur. Il suffit donc de persévérer avec le même esprit et la même détermination, d'avoir confiance en ses moyens, les fruits ne tarderont pas à venir.

A présent, la préparation se poursuit avec le même sérieux.

Staff technique et joueurs ont perçu leurs salaires des mois de septembre et octobre. On leur a promis également une prime royale au cas où ils arriveraient à vaincre l'ESZ. D'ailleurs, une mobilisation générale s'est déclenchée à Ben Guerdane pour ne pas rater ce derby. Un match amical s'est déroulé, samedi passé à Gabès, face au SG.

Mais indépendamment du résultat (1-3), il a certainement permis à l'entraîneur de faire des constats à la lumière desquels il arrêtera un programme à réaliser au cours de cette trêve. Tout se passe donc comme prévu. Le seul point qui donne des soucis à l'entraîneur est peut-être le poste de gardien. On a appris à ce sujet que des négociations avancées se déroulent actuellement avec Bilel Souissi.