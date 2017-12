Tunisie: Le CSS espère terminer en beauté

Le rideau tombera ce soir sur la 19e édition du championnat arabe féminin des clubs. L'on pense d'ores et déjà à la prochaine édition de 2018 qui pourrait avoir lieu à Sfax. Le CSSfaxien, profitant de son séjour au Caire, s'est porté officiellement candidat en tant qu'organisateur. L'Uavb a donné son accord de principe en attendant de procéder à l'examen du dossier sfaxien. Nous voici donc à l'ultime journée de l'épreuve qui sera dominée par la «finale» entre Al Ahly d'Egypte et le Groupe Pétrolier d'Alger.

Le décor est planté pour que cette confrontation soit au niveau des attentes et draine la grande foule. A ce stade final de la compétition et avec l'obligation de résultat, les deux équipes sont censés jouer toutes leurs cartes et étaler toute leur classe. Al Ahly, auteur d'un joli parcours et ainsi sans le moindre set perdu, a la faveur des pronostics pour qu'il soit le maître sur ses terres. Il a besoin d'un seul point. Cela veut dire que la défaite par trois sets à deux n'empêche pas les Ahlaouies de devenir les championnes.

Difficile de voir les protégées de Hamdi Safi lâcher prise. Elles ont hâte de terminer la compétition sur une bonne note. Les Algériennes sont dans l'impératif de gagner par 3-0 ou 3-1. Dure, très dure sera leur opposition face à l'ogre égyptien. Tout dépendra de la forme du jour des deux prétendants.

Le Club Sfaxien, exempt hier, aura tout à l'heure l'occasion de dominer la modeste équipe soudanaise avec zéro point au compteur sans aucun set marqué. Une troisième victoire pourrait permettre à l'équipe de Sfax de boucler la compétition en deuxième position bien sûr au cas où la formation algérienne n'arriverait pas à répondre à l'exigence de sa tâche ce soir. Le CSS devra retenir la leçon, tirer les enseignements de sa participation et procéder aux correctifs de ses lacunes s'il s'envisage un rôle beaucoup plus éclatant au prochain championnat d'Afrique des clubs dans deux mois et au Caire également. Le travail devra être axé sur le double aspect psychologique et physique. Deux facteurs essentiels qui ont brouillé les cartes sfaxiennes, alors que la compétition arabe en était à ses débuts. Les bras ne manquent pas. Reste à mieux les exploiter.

Mise à jour du calendrier : la Mouloudia enfonce le TAC

On continue à profiter de la trêve de deux semaines pour arriver à mettre à jour le calendrier de l'aller de la première phase du championnat national pour la poule A.

Le deuxième match retard disputé avant-hier à Jendouba s'est soldé sur la victoire de la Mouloudia de Bousalem face au Tunisair Club sur le score de trois sets à un, et ce, pour le compte de la première journée. Pas de changement au classement. Mouloudia reste dans la troisième place avec neuf points. Le TAC dernier ex aequo avec l'USTS. Ces deux équipes s'affronteront demain à La Soukra avec l'espoir de réaliser la première victoire.

Mondial des clubs : Zenit Russie sacré champion

Le Mondial des clubs dans sa treizième édition tenu en Pologne a terminé sur la victoire de l'équipe russe Zenit Kazal en battant en finale Lube Civitanova d'Italie sur un score sans appel.

Le tenant du titre Sada du Brésil s'est contenté de la troisième place en venant à bout lors du match du classement de l'équipe polonaise de Belchataou. La cinquième place est revenue au club chinois de Shangaï. L'autre club Polonais de Saxa en sixième position. Dans la septième et la dernière place, on trouve l'équipe Bolivar d'Argentine et celle d'Iran Soramay Bank.