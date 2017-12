Cote d'Ivoire: Le Centre de documentation et d'information de l'Ambassade des USA du pays rebaptisé « Centre Américain »

Le programme du livre du mois est une plate-forme d'échanges et de discussion. Durant cette année 2017, l'Ambassade des Etats-Unis a proposé une douzaine de livres de la collection Nouveaux Horizons traitant divers thèmes qui ont fait l'objet de débats, tables rondes et de visioconférences.

L'autre temps fort de cette cérémonie aura été la conférence-débat sur le Livre de l'Année 2017 intitulé : « Pourquoi les vrais leaders se servent en derniers ?» un ouvrage de la collection Nouveaux Horizons écrit par Simon Sinek. Elle a été animée par M. Landry Kuyo, consultant en droit, en communication et en marketing politique et Mme Madame Marie-Laure Angoran, la directrice du Centre Américain.

