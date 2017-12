Mauritanie: Communiqué du conseil des ministres

Le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable a présenté une communication relative à l'état d'avancement de la campagne nationale de protection des pâturages et de lutte contre les feux de brousse 2017-2018.

Grâce à un financement acquis de 10.15 milliards d'ouguiyas, les objectifs de ce projet consistent à soutenir la mise en place des principaux piliers du système national des filets sociaux, à savoir un registre des ménages pauvres et vulnérables sur toute l'étendue du territoire national, un programme de transferts monétaires ciblant les ménages en extrême pauvreté, un mécanisme réactif aux chocs et une coordination fonctionnelle.

-Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°2010-110 du 23 mai 2010 modifié, portant adoption et mise en application du Programme National de Sûreté de l'Aviation Civile et ses annexes.

- Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret n°2012-127 en date du 22 mai 2012 tel que modifié par le décret n°2014-018 du 16 mars 2014 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission Environnementale prévue par les contrats de partage de production des zones B, A, C2 et C6 du bassin côtier.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.