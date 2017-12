Mauritanie: Le Président Mohamed Ould Abdel Aziz, personnalité de l'année 2017 !

Comme à la fin de chaque année qui se termine et à la veille d'une autre commence, les uns et les autres s'intéressent à qui a fait quoi, qui a réussi ou échoué, qui mérite un jet de fleur ou jet de pierre, à qui revient l'honneur et le privilège d'être sacré Personnalité de l'Année.

Cette année 2017 s'achève dans notre pays avec un changement historique. Une vraie page qui se tourne pour l'ensemble des mauritaniens, comme jamais nous l'avons vécu. Il s'agit bien évidemment du changement du drapeau national et du chant de l'hymne de notre pays qui sont désormais une réalité.

Une nouvelle Mauritanie est donc bien née autant par la volonté d'un seul homme, en l'occurrence le Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz qui a suggéré ce changement du drapeau et du chant de l'hymne nationaux et a bataillé pour les faire accepter en les soumettant à un référendum populaire, que par la volonté de tous les Mauritaniens puisque le Peuple les acceptés et votés.

Et rien que pour un tel changement historique (la Mauritanie ayant dorénavant un drapeau tricolore rouge, vert et jaune), le Président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz est rentré dans l'Histoire avec un grand « H » !

Personnalité mauritanienne de l'année 2017 par la force de ses choix judicieux pour la Mauritanie tant en matière d'amélioration de la Gouvernance, la consolidation de la sécurité, le renforcement de la résilience et le développement des infrastructures, le Président Ould Abdel Aziz n'a cessé, depuis sa première élection à la tête du pays, de reconstruire, la développer, moderniser, de nous faire prendre en main notre destin.

Oui, le Président Ould Abdel Aziz, par la justesse du choix de nos priorités, est en passe de réussir la renaissance de la Mauritanie.

Cela est d'autant plus vrai que ce changement de notre drapeau national pour y faire un clin d'œil de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de nos martyrs, est une illustration si besoin en est, du patriotisme de l'homme car cela répond parfaitement aux aspirations de notre Peuple de voir se raffermir et se consolider sa cohésion nationale.

L'Histoire avec un grand « H » ne s'invente pas, elle s'écrit et le Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz est entrain de l'écrire ! Pour de vrai, non seulement, l'homme a tout réussi pour le grand bien de la Mauritanie, mais il a posé les bases d'un développement durable et a mise en exergue le rôle de la Mauritanie dans l'espace arabo-africain et même mondial. Sous son règne la Mauritanie aura abrité des sommets de la Ligue des Etats Arabes et de l'Union Africaine, des institutions dont il a assuré, avec brio, la présidence.

Mais la plus grande réussite du Président Ould Abdel Aziz, restera la lutte contre la gabegie qu'il a pris l'engagement sur lui-même de mener et qu'il a réussie. Car le pays, chacun le sait, était depuis toujours, à la merci des gestionnaires et des recouvreurs corrompus. Grâce à sa moralisation de la vie publique et sa lutte acharnée contre la gabegie, le Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz a réussi à faire rembourser, par les prévaricateurs, des montants considérables, tant et si bien que personne n'est aujourd'hui à l'abri de poursuites, que ce soit dans les sociétés, dans les établissements publics, ou partout ailleurs.