Mauritanie: Atelier sur la publication des résultats du recensement général de la population et de l'habitat à Rosso

Les travaux d'un atelier régional sur la publication des résultats définitifs du recensement général de la population et de l'habitat ont débuté lundi à Rosso.

L'atelier, organisé par l'office national des statistiques (ONS) en collaboration avec le fonds des nations unies pour la population (UNFPA) et l'Union Européenne (UE) sous la supervision du ministère de l'économie et des finances, vise à permettre aux acteurs nationaux et internationaux d'obtenir l'informations statistique nécessaire afin de suivre et d'évaluer les différentes politiques de développement économique, social et environnemental du pays.

Il vise également à discuter et à échanger avec les différents acteurs de la vie publique (politiciens, élus locaux, société civile, journalistes, chercheurs et universitaires) sur les résultats et indicateurs du recensement 2013 et leur impact sur le développement en Mauritanie.

L'atelier, qui regroupe plusieurs responsables et chefs sévices régionaux représentant les différents départements ministériels au niveau de la wilaya du Trarza, s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la publication des résultats définitifs afin de trouver la méthodologie appropriée pour une utilisation optimale des données du recensement pour le suivi et la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (2016 2030), de mette à jour les politiques sectorielles et de préparer des rapports d'évaluation sur les objectifs de développement durable.