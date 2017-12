Mauritanie: Le Chef d'état-major général des armées supervise à Nouadhibou l'inauguration d'infrastructures de formation

Le chef d'Etat-major général des Armées, le général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, a supervisé, jeudi, à Nouadhibou, la cérémonie d'inauguration d'infrastructures de formation relevant de l'académie navale. Ces inaugurations s'inscrivent dans le cadre des festivités commémorant le 57eme anniversaire de l'indépendance nationale.

Ces infrastructures comprennent le centre de sauvetage en mer, le centre de plongées, le siège de la filière des sciences halieutiques et des industries de transformation, en plus de logements et d'un restaurant pour étudiants.

Le Chef d'Etat-major général des Armées a été accueilli à son arrivée à l'académie navale par le commandant de l'académie, le contre-amiral Ahmed Seyid Ben Aouf. Il a ensuite passé en revue des formations de la marine nationale avant de saluer des officiers de la marine et des professeurs civils à l'académie.

L'inauguration de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre de la contribution de l'armée nationale au développement humain dans le pays et à la satisfaction des besoins croissants en matière de formation professionnelle dans toutes ses catégories.

Le Chef d'Etat-major général des Armées avait débuté ses activités à Nouadhibou par l'inauguration du centre de sauvetage en mer relevant de l'académie navale.

Sur place, le chef d'Etat-major général des Armées a écouté, en compagnie de la délégation qui l'accompagne, des explications détaillées sur les objectifs visés à travers la création de ce centre dont il a visité des composantes avant de prendre connaissance de certains moyens utilisés dans le sauvetage en mer et dans la lutte contre les incendies.

Ce centre a été créé dans le but de réunir les conditions nécessaires pour la protection, conformément aux normes internationales qui seront appliquées aux bateaux nationaux et étrangers qui opèrent dans nos eaux territoriales.

Ce centre livrera aussi des certificats permettant à leurs détenteurs de travailler sur les bateaux étrangers.

Le Chef d'Etat-major général des Armées a aussi inauguré un centre de plongées marines qui permettra de former des groupes de plongeurs professionnels devant mener à bien des missions relatives à la réparation des bateaux civils et militaires en cas de panne.

Il a également inauguré des logements et un restaurant pour les étudiants. Ces inaugurations ont pour but d'améliorer les conditions des personnels et la mauritanisation des emplois.

Le Chef d'Etat-major général des armées a enfin inauguré le siège d'une filière des sciences des ressources halieutiques et des industries de transformation relevant de l'institut supérieur des sciences océanographiques et de pêche.

Il s'est rendu dans toutes les composantes de la filière où il a écouté des explications sur le rôle de cette filière dans la formation des cadres spécialisés dans le but de répondre aux besoins du marché.

Ce bâtiment a été construit suivant les caractéristiques recommandés par l'organisation mondiale de l'éducation, de la culture et des sciences (UNESCO). Il dispose d'équipements pédagogiques modernes.

Au cours de cette visite, le chef d'Etat-major général des Armées était accompagné de plusieurs officiers supérieurs de l'état-major général des Armées.