Congo-Kinshasa: Denis Kambayi élu gouverneur de Kasaï Central

L'actuel gouverneur devra attendre la confirmation de ces résultats par la Cour d'appel de Kananga et la remise et reprise avec l'ancien gouverneur, Alex Kande Mumpopa.

Denis Kambayi, ancien ministre des Sports du gouvernement Matata a, durant sa campagne, démontré ses origines centre-kasaïennes, une manière de mettre fin aux rumeurs selon lesquelles il serait de la diaspora. Il a pu séduire ses électeurs avec un projet appuyé sur l'électrification du Kasaï Central, l'accès à l'eau potable, la construction d'une muni-industrie agroalimentaire au Kasaï Central, la réconciliation du peuple kasaïen, la réinsertion sociale et professionnelle des anciens miliciens Kamuina Nsapu, le retour immédiat et la réinsertion sociale des déplacés ainsi que la création de l'emploi pour les jeunes...

