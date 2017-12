Sénégal: Dramaturge, poète, Mademba Diop, l'homme "aux mille facettes"

Mort à l'âge de 79 ans, Mademba Diop est né le 16 décembre 1928 et décédé le 16 février 2007 à Louga. Il a eu son certificat d'études primaires à l'âge de sept ans et a fréquenté le collège Blanchot. Il était militant du Parti socialiste.

Ainsi, à travers des chansons et ballets éducatifs comme le fameux poème "Dellu cosaan lii démb la woon" signé Mademba Diop que le Cercle de la jeunesse avait raflé tous les prix en compétition au Sénégal et ailleurs dans le monde.

Le dramaturge et poète, feu Mademba Diop, honoré jeudi à Louga, sa ville natale a été un chanteur compositeur, un inspecteur de la jeunesse, en somme "un homme aux mille facettes", témoigne son neveu, le sportif et consultant Iba Dia.

