Congo-Brazzaville: Humour congolais - Ronsia, un nom inscrit en lettres d'or dans les annales du pays

Le jeune kinois dont les performances n'ont pas d'égal a décidément le vent en poupe. Il a présenté à la presse, le 18 décembre à Amaryllis, son dernier trophée, le fameux RFI Prix Talents du rire, décerné le 9 décembre au festival du Gondwana dénommé Abidjan capitale du rire.

Face aux médias, Ronsia Kukielukila a pris plaisir à revenir sur ses débuts dans la profession. Son passage au Festival Toseka, à partir de 2012, a constitué une étape cruciale. Les contacts occasionnés alors avec des humoristes de stature internationale ont été d'un apport incontestable sur sa carrière. Il a, à cet effet, évoqué les ateliers avec Mamane, Omar Defunzu, Patson et Kody Kim dans l'effectif du collectif de jeunes humoristes encadrés par le festival international d'humour de Kinshasa qu'il avait intégré, baptisé Team Toseka en 2015. C'est, d'ailleurs, avec trois de ses joyeux compères de ce groupe que Ronsia a tenu cette conférence de presse où il a fait mention de son défi actuel. « À présent, je me bats pour que les couleurs de ce pays puissent être représentées valablement », a-t-il dit.

Il le réussit admirablement bien vu qu'en avril 2017, il a placé la RDC au faîte de l'humour continental. En effet, Ronsia est revenu du Gabon, rappelons-le, avec la fameuse Coupe d'Afrique du rire (CAR). Puis sa double participation au Parlement du rire cette année, à savoir les 3e et 4e saisons, suivie de sa consécration au festival Abidjan capitale du rire. Mais ce n'est pas tout car, sur le champ, il était 11h passées de trois quarts d'heure, l'humoriste a annoncé son départ, dans les minutes qui suivaient, pour l'aéroport. « À 12h, je dois quitter cet espace pour prendre l'avion en direction du Soudan où je vais recevoir le Prix de la jeunesse africaine », l'a-t-on entendu affirmer.

En quatre années, Ronsia a réalisé une montée plutôt fulgurante, particulièrement avec les prix qui lui sont décernés cette année faisant de lui un de ces joyaux de l'humour en Afrique. Par ailleurs, s'il compte au nombre des étoiles montantes, ainsi qu'il est perçu par plusieurs, il n'est pas seul à faire cette belle ascension dans le firmament. En effet, il se fait que la jeune star en façonne lui aussi. Ce n'est vraiment pas trop en faire que de le dire car, soucieux de porter plus haut l'étendard du stand up congolais, il s'est attelé lui-même à la formation d'autres talents. Et, il s'en sort plutôt bien s'il faut considérer que ses protégées Princesse et Jovitha du duo Les Nyotas ont-elles aussi réalisé une belle performance en une année à peine. Lancées sur les planches en mars 2016, elles ont déjà réalisé un parcours qui n'est pas des moindres avec leur participation à deux festivals, le Tuseo de Brazzaville, en avril dernier, puis récemment au déjà réputé Abidjan capitale du rire, précédé par leur passage à la 4e saison du Parlement du rire. Elles ont donc réussi assez vite à se frotter aux grands humoristes du continent qui sont les têtes d'affiches de ces rencontres prestigieuses et en font la renommée.

Un bienfait nous revient toujours

Par ailleurs, Emmanu Tara, Félix Kisabaka et César Mansueki, compagnons de la vedette du jour au sein de la Team Toseka, ont chacun félicité leur pair et se sont encouragés mutuellement à viser l'excellence dans l'exercice de leur métier. Les Nyotas, également présentes, on fait mieux encore.

Parlant au nom du duo, Jovitha a saisi l'occasion offerte par la conférence de presse pour témoigner leur gratitude à leur mentor. A Princesse d'ajouter avec de l'émotion dans la voix : « Je pense que chaque bienfait dans la vie nous revient toujours. Ronsia fait partie des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Il m'a tout appris sur l'humour. Je ne suis pas étonnée de le voir remporter des trophées, il a tellement bon cœur qu'il ne peut que progresser ». Puis, prenant les médias à témoin, elle a conclu son éloge de la sorte : « Ronsia, devant toute la presse ici réunie, je tiens sincèrement à te remercier et à te féliciter. Coup de chapeau à toi ».

C'est définitivement à travers un plaidoyer en faveur des humoristes qu'elle a fini son propos. « Nous sommes toute une team de jeunes à travailler dans l'humour. J'aimerais demander à ceux qui nous suivront sur le petit écran de jeter un petit coup d'œil du côté du théâtre, de l'humour. Il n'existe pas que la musique comme art. Nous existons aussi, nous. Nous nous débattons pour organiser des spectacles, Ronsia est un exemple. Notre gouvernement devrait songer à soutenir les jeunes talents. S'il le faisait, nous ferions encore plus de merveilles. L'honneur reviendra à ce pays », a-t-elle indiqué.

Retenons que son prix, Ronsia a choisi de le faire profiter à l'avancement de la profession, l'humour national. En effet, les 4 000 euros reçus à Abidjan, il ne va pas seulement les investir au développement de sa carrière personnelle. S'il garde le trophée pour lui comme un précieux bijou, il n'en sera pas de même pour l'enveloppe qui l'accompagne. Il entend, a-t-il déclaré, la reverser en partie dans son projet de formation de jeunes humoristes, à travers des ateliers d'écriture pour le renforcement de leurs capacités mais aussi dans l'organisation de soirées d'humour à l'instar de celle du 25 décembre à Amaryllis, en compagnie de ses pairs de l'ancienne Team Toseka.