Madagascar: Grève illimitée des enseignants l'université d'Antananarivo

Une grève qui préoccupe les quelque 30 000 étudiants de l'université alors qu'ils viennent à peine de reprendre les cours après l'épidémie de peste. « Nous n'avons pas eu cours pendant un mois pendant les vacances liées la peste. A cause de cela, il y a un grand retard sur le calendrier scolaire. Donc peut-être on aura une année blanche », explique inquiète une étudiante.

Une réalité que vit au quotidien Rado Ratobisaona, enseignant en économie : « Il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas assez d'enseignants. Par exemple, au département d'économie en première année, nous aurons 1 200 étudiants avec seulement, au plus, 30 enseignants permanents. Il n'y a pas vraiment de connexion internet, surtout pour les étudiants. Si nous continuons comme ça, on ne peut pas avoir un enseignement supérieur de qualité. »

Dans la plus grande université du pays, les salles de classe et les amphithéâtres sont quasi vides. Le syndicat des enseignants-chercheurs d'Antananarivo avait donné trois jours à son ministère de tutelle pour satisfaire ses revendications avant d'entamer cette grève illimitée. Il dénonce notamment des retards de paiement, mais aussi l'accaparement de terrains du campus par des squatteurs ou encore les conditions d'enseignement de plus en plus difficiles.

