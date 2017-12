Congo-Kinshasa: La MONUSCO sensibilise sur la déclaration universelle des droits de l'homme...

Enfin, il a été recommandé à la société civile de poursuivre ces séances de sensibilisation des communautés sur les droits contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et au BCNUDH MONUSCO-Beni de continuer avec les séances de renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques sur les droits de l'homme en période électorale...

Il est bon de souligner que les participants ont particulièrement insisté sur les violations des droits de l'homme commises par les forces de défense et de sécurité au cours des manifestations organisées par les membres du RASSOP et les mouvements citoyens à Beni ville.

Cet atelier organisé en partenariat avec les organisations de la société civile, des autorités politico administratives et judiciaires avait pour but la commémoration de la journée internationale des droits de l'homme marquant le 69ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Juste après l'hymne national, une minute de silence a été observée en la mémoire des 14 casques bleus tanzaniens tués le jeudi 07 décembre dernier lors d'une attaque de leur base opérationnelle à Semuliki, par des présumés rebelles de l'ADF...

