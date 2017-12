Sénégal: Projet « Villes vertes » - Diène Farba Sarr satisfait de l'avancement des chantiers à Dakar

Le ministre du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr, a effectué, le 19 décembre 2017, une visite de chantiers du projet « Villes vertes ». Il s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux qui vont changer le visage de la ville de Dakar.

Un ancien canal abandonné à Sacré-Cœur sur lequel des fleurs et autres arbustes décoratifs ont poussé. Des bancs publics installés dans des espaces de repos jadis dépotoirs d'ordures ou refuges de malfaiteurs avec des aires de jeu et de repos pour les riverains. Ce sont là quelques réalisations du projet « Villes vertes » du ministère du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie.

Diène Farba Sarr, le ministre de tutelle, s'est rendu sur place, le 19 décembre 2017, pour constater de visu l'état d'avancement du projet des jardins de Sacré-Cœur - Mermoz à l'esplanade du stade Amadou Barry de Guédiawaye, en passant par les jardins publics de Yoff, de la Patte d'Oie, entre autres. Il s'est dit satisfait de l'état d'avancement de ces projets qui ont pour objectif de rendre la capitale sénégalaise plus attractive et où il fait bon vivre. « Ces lieux délaissés recevaient beaucoup d'ordures. Nous sommes instruits par le président de la République pour faire de Dakar un joyau, afin que la ville puisse retrouver son lustre d'antan et sa beauté d'après les indépendances », a affirmé Diène Farba Sarr dans les jardins des allées Serigne Saliou Mbacké de Guédiawaye au terme de la visite.

Le ministre a indiqué qu'à Dakar l'on constate de plus en plus une pollution visuelle et auditive ; ce que son département « compte atténuer avec l'aménagement d'espaces verts pour en faire des espaces récréatifs pour les populations ». Poursuivant, il a déclaré : « Une ville ne peut pas attirer des touristes sans être belle ; il faut que Dakar soit une ville attrayante, car les transferts sont importants ». Selon lui, « ces projets ont généré au moins 300 emplois, parce qu'il y a des éco-vigiles qui vont assurer la maintenance pendant 2 ans avant de passer la gestion aux maires pour sauvegarder ces projets qui ont nécessité des investissements coûteux».

Place Macky Sall de Bakel

Au-delà des réalisations de Dakar, le ministre a rappelé que les autres régions sont concernées. C'est ainsi qu'il a annoncé qu'ils seront prochainement à Bakel où est aménagée la « Place Macky Sall » d'un coût de 100 millions FCfa ; « ce qui a fait de Bakel une ville belle à voir ». Certains projets comme les allées Cheikh Sidati Aïdara de Niarry Tally vont bientôt démarrer, de même que la Place des tirailleurs qui sera complètement rénovée. Les localités de Kaolack, Gossas, Ziguinchor, Parcelles assainies, Fatick, entre autres, sont aussi concernées. Pour maintenir ces infrastructures en bonne qualité, le ministre a demandé aux populations et aux collectivités locales de prendre soin de ces espaces. «Il faut sensibiliser les populations pour la sauvegarde de ces projets, car le cadre de vie est très important et il faut un bon entretien. Nous avons adapté ces projets par rapport à un environnement avec des grilles de protection », a souligné Diène Farba Sarr.