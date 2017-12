Sénégal: Pôle urbain de Diamniadio, Aidb, autoroute, port de Ndayane... . - Yène veut tirer profit de ces différents projets

Avec le développement de plusieurs infrastructures dans la localité, la commune de Yène se prépare à jouer un rôle majeur. Pour ce faire, une journée d'études a réuni les élus et plusieurs experts venant de ces différents projets.

A l'heure où le pôle urbain de Diamniadio commence à sortir de terre et au moment où l'aéroport international Blaise Diagne a pris son envol, de belles opportunités s'offrent aux populations environnantes. C'est en perspective de ce futur prometteur pour ses habitants que la commune de Yène, sous la houlette du maire Gorgui Ciss, a souhaité tirer le maximum de profits de ces nouvelles infrastructures. A cet effet, une journée d'études a été organisée, samedi dernier, au profit des conseillers de la commune et des élus dans le but de partager les avantages que Yène peut tirer des installations comme l'Aibd, les pôles urbains de Diamniadio et de Daga Khopa, le port de Ndayane, etc.

Unanimement, les experts présents à cette journée sont tous d'accord que la commune de Yène dispose d'atouts non négligeables pouvant la faire jouer un grand rôle dans le fonctionnement de ces nouvelles infrastructures. « Avec ses 15 km de côte, la pêche demeure la principale activité économique des populations. Il s'y ajoute que la commune dispose d'importantes potentialités touristiques très convoitées à l'heure actuelle », relève Aliou Coulibaly, un étudiant de la commune. Et pour lui, il ne fait aucun doute que les projets qui se développent à la périphérie de la zone auront des « impacts directs » sur la commune et sur les populations.

Aïssatou Thioubou, la représentante de l'Aibd dans cette journée d'étude va plus loin et signale que l'impact du nouvel aéroport pour Yène va se traduire par « la création de niches d'emplois et de l'auto-emploi pour les jeunes ainsi que le développement de zones résidentielles et touristiques ». Car, selon elle, Yène dispose d'avantages climatiques (proximité avec la mer) favorables au développement des filières de commercialisation des produits halieutiques, avicoles, maraîchers, etc.

Compte tenu de la nouvelle cité qui sera créée à Diamniadio, Mbaye Dieng de la Délégation générale des pôles urbains (Dgpu) estime que les communes environnantes comme celle de Yène sont obligées de se préparer à accueillir les populations. La raison, selon lui, est que tout le monde ne pourra pas habiter à Diamniadio. D'après lui, depuis que les investissements ont commencé à Diamniadio, le mètre carré est passé de 5.000 FCfa à 50. 000 F Cfa et selon les projections ce mètre carré peut aller jusqu'à 200. 000 FCfa entre 2019 et 2024. « Cela signifie tout simplement que la richesse créée à Diamniadio sera réinjectée dans les communes environnantes », estime M. Dieng. Dès lors, ajoute Mbaye Dieng, il faut poser des jalons pour gérer efficacement le foncier. Pour Aïssatou Thioubou, il est urgent de créer « un cadre permanent » de coordination et de concertation entre la commune et l'ensemble des projets qui interviennent dans l'espace communal.