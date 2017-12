Sénégal: Les nouveaux abattoirs et la Maison des éleveurs inaugurés à Kolda

En prélude à la Journée nationale de l'élevage prévue à Kolda samedi, certaines activités comme le Salon de l'Elevage et les inaugurations des nouveaux abattoirs et de la Maison des éleveurs par la ministre de l'Elevage et des Productions animales ont déjà plongé la capitale du Fouladou dans la ferveur de cet événement qui sera présidé par le chef de l'Etat.

La cérémonie est prévue samedi prochain, mais Kolda baigne déjà dans l'ambiance de la Journée nationale de l'élevage. En prélude à cet événement qui en sera à sa quatrième édition, un certain nombre d'activités se déroule dans la capitale du Fouladou. Il en est ainsi du Salon de l'élevage ouvert hier. Il se tient au quartier Bouna Kane à l'endroit même devant accueillir la cérémonie officielle de cette manifestation qui figure désormais en bonne place dans l'agenda républicain. Sur le site, les stands installés à cet effet ont fini d'accueillir les bêtes. Même si toutes les filières s'y côtoient, les races bovines brésiliennes constituent la grande attraction. Avec leur stature, elles attirent les badauds. Ce Salon fait partie intégrante de la Journée nationale de l'élevage. En plus de l'exposition des bêtes et des animaux toutes races confondues, cette foire est l'occasion pour les éleveurs de montrer au grand public le travail qu'ils abattent dans le secret de leur bergerie et aux entreprises s'activant dans le secteur de l'élevage de présenter leurs produits et savoir-faire.

Après l'ouverture du Salon le matin, l'après-midi a été rythmé par l'inauguration et la réception officielle par la ministre de l'Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye, des nouveaux abattoirs de la ville de Kolda au grand bonheur des professionnels de la viande et du bétail, des cuirs et peaux de Kolda. Une fois le comité de gestion mis en place, ces derniers pourront enfin, après plusieurs années d'attente, l'utiliser. Construit en 2008, cet abattoir n'était pas fonctionnel faute d'équipements. Il a fallu trouver 100 millions de FCfa dans le Budget consolidé d'investissement (Bci) pour achever les travaux complémentaires et l'équiper, a rappelé Coumba Kébé, responsable des abattoirs au Ministère de l'Elevage et des Productions animales. « C'est un abattoir qui respecte les normes d'hygiène et d'abattage est doté d'une chambre froide. Il a une capacité de 150 gros ruminants et 200 petits ruminants par jour. Il permet, d'une certaine manière, de lutter contre le vol de bétail car toute bête qui y sera abattue sera traçable », a-t-elle dit, en invitant les professionnels de la viande à prendre bien soin de cette infrastructure.

Des éleveurs dynamiques

L'autre activité phare de la journée du jeudi a été l'inauguration, toujours par la ministre de tutelle, de la Maison des éleveurs. Les bâtiments sont situés à côté de la Direction du service régional de l'élevage. Lancée en 1992 par les éleveurs de la région de Kolda sur fonds propres, la construction de ce bâtiment a buté sur un problème de financement. Et c'est finalement le Projet de développement de l'élevage au Sénégal oriental et en Haute Casamance (Pdesoc) qui a permis de l'étrenner. En plus de plusieurs salles, ce bâtiment dispose d'un magasin d'aliments de bétail d'une capacité de 100 tonnes. Lors de la cérémonie d'inauguration, tous les orateurs ont salué la réception de ces nouvelles infrastructures et le choix porté par les autorités sur Kolda pour accueillir la Journée nationale de l'élevage. En chœur, ils estiment que c'est une marque d'attention aux efforts que fournis les populations du Fouladou pour développer ce secteur stratégique. La région de Kolda occupe la première place dans la production laitière et le second rang pour le cheptel au niveau national. En 2016, selon les statistiques du service de l'Elevage, Kolda a eu une production de plus de 650. 000 litres de lait et comptait un cheptel bovin de près de 400.000 têtes et un cheptel des petits ruminants estimé à plus de 600.000 têtes.

Le ministre Aminata Mbengue Ndiaye a encouragé les professionnels de la viande et la mairie de Kolda à s'approprier le nouvel abattoir en menant toutes les activités d'abattage. Ce qui, selon elle, participerait à combattre l'abattage clandestin et surtout le vol de bétail. Le ministre a salué le dynamisme des éleveurs de Kolda dont l'abnégation et le courage ont permis d'avoir, dans leur compte bancaire, plus de 600 millions de FCfa leur permettant de s'approvisionner en aliment de bétail sans le soutien des autorités. Elle a appelé les éleveurs de Kolda à continuer dans cette dynamique afin que les objectifs de faire de l'élevage et de l'agriculture un des moteurs du développement du Sénégal.