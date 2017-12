Sénégal: Me Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères - « Le dialogue est un puissant vecteur de prévention des conflits »

Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que nous devons retenir des leçons imprescriptibles de ce legs culturel, cultuel et religieux. Le dialogue est un puissant vecteur de prévention, de gestion et de résolution des crises, voire des conflits. Il n'est pas un mot stérile, a-t-il dit.

« C'est un concept fertile dont la pratique exige du courage, de la vertu et de la force. Car il est l'arme des courageux, des vertueux et des forts », a ajouté Me Sidiki Kaba. Il a insisté qu'il est l'arme de ceux qui s'investissent corps et âme pour que des hommes et des femmes se concilient et se réconcilient autour des valeurs essentielles.

De même, a-t-il développé, « c'est un outil prépondérant pour baliser la voie à des compromis dynamiques qui permettent de transcender les rivalités ou les contradictions contingentes du moment ». Selon lui, « il exige de ses promoteurs et de ses pratiquants de la ténacité, de l'endurance, de l'humilité et de la responsabilité », citant ainsi les illustres devanciers comme Ghandi, Martin Luther King ou Mandela qui ont recouru à cet exercice ardu et difficile et ouvert à leurs peuples le chemin de la liberté, de la justice et du progrès. L'humanité, a-t-il reconnu, a plutôt besoin du dialogue des cultures pour faire face aux terribles menaces que sont le terrorisme, l'extrémisme violent, les crimes transnationaux, le changement climatique... et le retour impromptu du crime contre l'humanité qui est l'esclavage des jeunes africains en Libye.

« Une pratique abjecte, attentatoire à la dignité humaine qui exige une mobilisation exceptionnelle des Etats africains et de la communauté internationale pour l'éradiquer dans les meilleurs délais », a soutenu le ministre. Revenant sur la distinction, Me Kaba a magnifié l'action du Dr Hakizimana et de son équipe sur le choix porté sur le Mogho Naaba, un choix lumineux, plausible et légitime.