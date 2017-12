Mali: Pétrole - Le brut passe de 54 dollars à 62 dollars de janvier à novembre 2017

Il s'agit du contrôle de qualité des produits pétroliers, des missions de négociations et de renégociations de protocoles de vente et de passage des produits pétroliers et des conventions relatives aux échanges commerciaux dans le domaine des hydrocarbures avec les pays fournisseurs.

Ainsi le budget de l'ONAP soumis à l'approbation se chiffre en recettes et en dépenses à 1 544 937 000 F CFA, contre une dotation corrigée d'un milliard six cent quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent quinze mille neuf cent soixante-deux Francs CFA (1 698 515 962 FCFA) en 2017, soit une baisse de 9%.

Pour lui, une gestion consensuelle des hausses des cours des produits pétroliers, et la construction d'un stock national de sécurité en carburants permettront de poursuivre les actions de sécurisation de l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures et de développement du sous-secteur.

