Sénégal: Coopération sénégalo-turque - Le secteur privé des deux pays appelé à renforcer son partenariat

Les relations entre le Sénégal et la Turquie datent de très longtemps. Le ministre sénégalais du Commerce a appelé le secteur privé des deux pays à davantage renforcer son partenariat. Alioune Sarr s'exprimait à l'ouverture du deuxième forum d'affaires entre les deux pays.

Le ministre du Commerce, Alioune Sarr, a appelé le secteur privé du Sénégal et de la Turquie à davantage renforcer son partenariat gagnant-gagnant pour un « meilleur avenir des deux peuples et des jeunesses des deux pays ». Il s'exprimait, à l'ouverture du deuxième forum d'affaires entre le Sénégal et la Turquie, lancé en marge de la 26e édition de la Fidak. La première édition a été co-présidée par les deux chefs d'Etat sénégalais et turc. Cette deuxième rencontre s'est tenue, hier, en présence du ministre turc de l'Economie, du Président du Conseil d'affaires Turquie-Sénégal, Dr Ihsan Sahin, du vice-président du Conseil de relations économiques extérieures de la Turquie, Mithat Yenigun, des personnalités des deux pays. A l'occasion, Alioune Sarr a rappelé l'instruction du chef de l'Etat sénégalais au gouvernement « de mettre les investisseurs turcs dans les meilleures dispositions pour poursuivre l'important travail qu'ils sont en train de réaliser dans notre pays. Il a, dès lors, invité le secteur privé des deux pays « à être davantage plus dynamiques ». A l'image des chefs d'entreprises turques qui investissent à Dakar, Alioune Sarr appelle leurs homologues sénégalais à en faire autant à Istanbul d'ici peu. D'autant que les deux parties ont exprimé leur ambition à aller dans ce sens. Au cours de cette rencontre, elles ont retenu de se retrouver deux fois par an : une fois à Dakar, et la seconde à Istanbul.

La Turquie, 5ème économie européenne

Le ministre Alioune Sarr espère que « ce partenariat gagnant-gagnant auquel est invité le secteur privé des deux pays sera entendu et permettra de construire ensemble un avenir meilleur pour nos peuples et surtout à la jeunesse des deux pays». « C'est par la création d'entreprises que nous pouvons assurer des emplois aux jeunes », a-t-il insisté. Après l'assainissement du cadre macroéconomique, la mise en place des mécanismes de régulation et des infrastructures, il estime que c'est au secteur privé de prendre le relais par la création d'entreprises et de partenariats pour aller à l'assaut du marché sous-régional et international. La volonté des deux chefs d'Etat consiste « à mener les relations entre les deux pays à des niveaux très élevés », rappelle-t-il. « Nous sommes très disposés à réaliser cet objectif », assure M. Sarr, tout en indiquant que « les relations ne pourront se développer que si les deux parties partagent les mêmes visions et s'engagent à les renforcer à tous les niveaux ».

Le ministre turc de l'Economie, Nihat Zeyberci, a, pour sa part, magnifié les performances économiques du Sénégal qui est, selon lui, « l'un des pays ayant les croissances économiques les plus avancées d'Afrique, comme l'est d'ailleurs la Turquie en Europe ». La Turquie occupe le 5e rang économique européen et la 13e place au plan mondial, précise-t-il. Selon lui, le Sénégal a été toujours sur la liste des pays prioritaires en Afrique pour son pays. C'est dans ce sens que s'inscrit leur coopération dans divers domaines comme la santé, le tourisme, l'immobilier, l'agriculture, etc. « Augmenter le nombre de vols et de cargos fera du Sénégal un pays d'interconnexion pour nos investissements en Afrique », a souligné Nihat Zeyberci. A l'heure actuelle, la plus grande liaison entre le Sénégal et la Turquie est la compagnie aérienne de leur pays Turkish Airlines avec des vols directs. « Notre objectif, c'est de coopérer avec des pays tiers et le Sénégal est une base qui pourra nous permettre de réaliser cette ambition », a-t-il relevé. Le ministre Alioune Sarr s'est félicité de l'intérêt porté par des hommes d'affaires turcs et de leur présence dans notre pays.

Echanges commerciaux : Le Sénégal et la Turquie se fixent un objectif d'un milliard de dollars en 2020

L'objectif assigné au secteur privé sénégalais et turc, c'est de réaliser un volume d'échanges commerciaux d'un milliard de dollars Us en 2020. Le ministre sénégalais du Commerce a rappelé que l'objectif fixé par les deux chefs d'Etat, c'était d'atteindre 250 millions de dollars Us d'échanges en 2015. Pour ce faire, Alioune Sarr a invité le secteur privé des deux pays « à mouiller le maillot pour atteindre cet objectif ambitieux qui est largement à notre portée ».

Sa conviction est qu'il est possible de réaliser cette ambition d'autant que le Sénégal est la porte d'entrée de la Cedeao, un marché de plus de 300 millions de consommateurs. « Au-delà des entreprises que vous allez créer ensemble , ajoute-t-il, il s'agira de construire de solides joint-ventures pour aller à l'assaut du marché sous-régional et africain ». Dans cette perspective, affirme-t-il, la Turquie peut travailler sur l'établissement d'une zone de libre-échange entre la Turquie et la Cedeao. « Le Sénégal sera naturellement votre partenaire pour que nous puissions élargir le spectre de nos possibilités commerciales entre les deux régions », souligne-t-il.