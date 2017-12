Sénégal: Ouverture du 10ème Fesnac - Les Arts et la culture en fête à Louga

Le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a donné, hier, le coup d'envoi de la 10ème édition du Festival national des arts et de la culture (Fesnac). Prévue jusqu'au 23 décembre à Louga, l'édition de cette année, qui s'est ouverte dans une ambiance de rythmes, sons et lumières, porte sur le thème : « Culture et émergence des territoires ».

C'est parti pour la 10ème édition du Festival national des arts et de la culture (Fesnac) ! Le coup d'envoi a été donné, au stade Alboury Ndiaye de Louga où un public nombreux a pris part à la cérémonie d'ouverture. Grand moment de ferveur au rythme de la diversité culturelle des différentes régions du Sénégal, la manifestation permet de saisir toute la richesse identitaire du pays. Le défilé des troupes artistiques en compétition habillées de tenues traditionnelles aux couleurs de leurs terroirs ou arborant des signes distinctifs de leurs contrées respectives a donné à la fête un cachet particulier.

Une ambiance de carnaval fait de rythmes, sons et lumières. Dakar, Kaolack, Thiès, Fatick, Diourbel, Ziguinchor... chacune des 14 régions a assuré son passage. Gâté par la qualité de chaque prestation alliant, la plupart du temps, danse, chants et jeux d'instruments traditionnels, le public a répondu à chaque passage par des ovations bien nourries.

Et il n'en fallait pas moins au regard de ce qui a été proposé par les troupes.

Cependant, la région de Louga et celle de Diourbel semblent ravir la vedette en présentant une procession particulièrement remarquable. Mais que dire du défilé des Saint-Louisiens alliant élégance et précision ! Le Fesnac se veut également un rendez-vous d'intégration culturelle sous-régionale. L'édition de cette année est rehaussée par le défilé et la prestation des pays invités. Très applaudis, les artistes maliens et guinéens ont faire preuve d'une grande prouesse lors de leur prestation. L'hymne national du Sénégal joué au balafon par les Guinéens traduit cet esprit d'amitié, de partage et d'ouverture.

La culture, dynamique de développement

Evénement majeur du calendrier culturel national, le Fesnac veut faire du secteur culturel un des leviers majeurs de la croissance économique et de la promotion sociale. Le ministre de la Culture, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a indiqué que la manifestation est devenue un des plus grands rendez-vous des arts scéniques en Afrique. « Le Fesnac a été institué, il y a 20 ans, dans le but d'encourager l'expression des spécificités culturelles et artistiques de la Nation, tout en mettant en exergue leurs éléments de convergence pour la sauvegarde de l'unité nationale », a dit Abdou Latif Coulibaly. Parmi ces éléments, figurent, entre autres, a-t-il ajouté, la restauration du patrimoine culturel dans sa richesse, mais aussi dans son dynamique et son évolution, le développement des initiatives culturelles locales, la promotion du tourisme intérieur et celle de la création artistique.

« La décision du président de la République d'organiser annuellement cette grande messe des arts et de la culture est significative vu l'importance qu'il accorde à ce secteur dans l'œuvre de construction nationale », a affirmé le ministre de la Culture. Et d'ajouter qu'elle traduit « d'une manière on ne plus éloquente, sa vision d'un Sénégal dans lequel les artistes vivent décemment et dignement de leurs talents et participent pleinement à la construction de notre identité nationale, à la consolidation de la cohésion sociale, à l'essor économique de notre pays et à son rayonnement international ».

Pour Abdou Latif Coulibaly, la culture « constitue à la fois le socle et l'adjuvant » de la « dynamique de développement participatif et inclusif, une dynamique en parfaite adéquation avec l'ambition du chef de l'Etat consistant à faire de ce secteur un puisant levier de l'émergence du Sénégal ».