Burkina Faso: Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique - Le Mogho Naba honoré à Ouagadougou

Le Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique a été remis, hier, au Mogho Naba, premier lauréat, par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba, en présence de son homologue burkinabé et de nombreuses personnalités civiles et des dignitaires. Une occasion pour le Cirid d'honorer une grande figure africaine.

Créé en 2016, le Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique, une initiative du Centre indépendant de recherches et d'initiatives (Cirid), une Ong basée en Suisse, a été attribué, hier, à Ouagadougou, au Mogho Naba. De nombreuses personnalités politiques, civiles et coutumières du Burkina et une forte délégation sénégalaise, conduite par le ministre Sidiki Kaba, le vice-président de l'Assemblée nationale, Abdou Mbow, le Grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne, etc., ont pris part à l'événement au Centre de conférences de Ouaga II.

Délivrant le message du président Macky Sall, Me Sidiki Kaba a d'abord remercié le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour l'accueil chaleureux réservé aux invités. Il a aussi félicité Deo Hakizimana, président du Cirid, d'avoir porté sur les fonts baptismaux, il y a 21 ans, une organisation qui a acquis une visibilité internationale et une grande notoriété. « Je salue sa persévérance, son abnégation et sa volonté résolue de défendre les valeurs d'humanisme et celles de paix, essentielles pour la préservation de la dignité humaine », a dit le ministre. Me Kaba a renchéri : « Vous avez fait le pari hardi de créer le Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique le 22 mars 2016 à Genève. Votre choix est judicieux, éclairé et pertinent ».

Poursuivant, il a martelé : « En attribuant le Prix Macky Sall à Sa Majesté Mogho Naaba Baongho, vous honorez une grande figure de l'histoire du Faso et de l'Afrique toute entière ».

Aussi, pour lui, c'est une manière de restituer, dans ce monde si tourmenté et dans cette Afrique aux repères culturels dangereusement menacés, un symbole de valeurs à sauvegarder, à protéger et à entretenir. D'après le ministre, le parrain du Prix, Macky Sall, est un homme ouvert, un homme de dialogue, un humaniste et un panafricaniste. « Il croit aux vertus salvatrices du dialogue qui structure sa vision politique, économique, sociale et culturelle du développement », a encore dit Me Sidiki Kaba. Il a indiqué que le Plan Sénégal émergent (Pse), le Programme d'urgence de développement économique (Pudc), le Programme d'urgence de modernisation des axes et des territoires (Puma), le recours constant au dialogue politique et social pour résoudre les inévitables querelles qui nourrissent la vie démocratique d'une nation, la recherche permanente du consensus, la mise en route du dialogue des territoires et l'instauration d'un journée nationale du dialogue, le 28 mai, en sont une parfaite illustration. D'après le chef de la diplomatie sénégalaise, le président Sall a contribué à la résolution des crises au Burkina Faso, au Burundi et en Gambie ; ce qui montre, à suffisance, son attachement indéfectible au dialogue. De l'avis du ministre, le dialogue que promeut le chef de l'Etat n'est point une abdication face à la menace, il n'est non plus le signe d'une certaine faiblesse ; « il est avant tout et surtout l'expression d'une conviction forte qui s'abreuve aux sources millénaires de la sagesse africaine ».

Citant les chefs religieux sénégalais qui ont marqué l'histoire de notre pays, Me Sidiki Kaba est revenu sur les vertus de l'Islam confessionnel. Car ayant façonné notre conscience et modélisé notre système d'organisation sociale sur la base essentielle des valeurs de piété, de tolérance et de paix que les grandes figures religieuses comme El Hadji Oumar Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niass, Limamou Laye... ont stoïquement porté. A ces personnalités, il a adjoint celles des autorités coutumières.

Forte mobilisation des dignitaires

Nombreux étaient les dignitaires du Burkina présents, hier, au Centre de conférences, pour assister au sacre du Mogho Naba. Dans une ambiance exceptionnelle, rythmé par des sons burkinabés, la grande salle a vibré pendant plus de deux heures. Il revenait d'abord au ministre des Affaires étrangères du pays hôte de souhaiter la bienvenue aux participants au pays des Hommes intègres tout en insistant sur le rôle de régulateur social du récipiendaire.

El Hadji Malick Mbaye, représentant du Cirid en Afrique de l'Ouest et du Centre, est revenu sur les grandes étapes ayant abouti à la désignation, par le jury, du Mogho Naba avant de remercier les chefs d'Etat du Sénégal et du Burkina pour leur soutien. Quant au président Déo Hakizimana, président fondateur du Cirid, il s'est félicité de l'accueil et du respect des engagements du parrain et du président du Faso. Après la remise du Prix, les personnalités présentes sont montées sur le podium pour féliciter le lauréat dont le trophée a été conçu par l'artiste-plasticien sénégalais Kalidou Kassé. Il s'agit d'un baobab qui rappelle l'arbre à palabres en Afrique.