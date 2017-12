Sénégal: Moustapha Diop, maire de Louga - « Les Lougatois adhèrent à l'objectif du Fesnac »

Le ministre de l'Industrie, maire de Louga, a exprimé sa satisfaction par rapport à la tenue, dans la capitale Ndiambour, de la 10ème édition du Festival national des arts et de la culture.

Grand moment de célébration du patrimoine et des valeurs culturelles et artistiques, a expliqué Moustapha Diop, l'événement revêt un sens particulier pour la communauté artistique et culturelle du Sénégal et de la sous-région.

« La ville de Louga a toujours joué un rôle profond dans le développement de la culture sénégalaise par la particularité de ses arts et de ses cultures. Les Lougatois adhérent unanimement à l'objectif du Fesnac qui est d'encourager les spécificités des diversités culturelles et artistiques de notre Nation, tout en cherchant les éléments de convergence, les opportunités de sauvegarder l'unité la cohésion et la solidarité nationale », a-t-il déclaré.

Selon lui, le thème retenu exprime une marque de fabrique bien sénégalaise dont les finalités sont la croissance économique et la promotion sociale.